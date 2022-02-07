НЦОЗ сообщает, в какой сфере заболеваемость выше всего: 2487 активных очагов

На данный момент в образовательных учреждениях Литвы зафиксировано 2487 активных очагов коронавируса, с ними связаны 9982 случаев заболевания COVID-19.

По словам представителя Вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Юстины Петравичене, сейчас больше всего случаев коронавируса связано с образовательными учреждениями.

"Согласно имеющимся данным, больше всего очагов COVID-19 фиксируется в сфере образования, однако, по оценке эпидемиологов, ситуация в этой сфере просто отражает ситуацию в обществе, заболеваемость растет везде. Кроме того, в школах по-прежнему активно тестируют детей, с 7 февраля для тестирования используют быстрые тесты", – заметила специалист.

По ее словам, во время тестирования в школах фиксируют немало бессимптомных случаев, это помогает пресечь распространение болезни. Согласно данным, в конце прошлой недели в образовательной сфере было почти 2500 очагов COVID-19.

Львиная доля – больше 80% – это очаги в начальных, основных и средних школах.

"Важно, что большая часть очагов COVID-19 – около 95% – небольшие, не больше 20 первичных случаев. Что касается больших очагов, то их было 4, с ними связано по 50 случаев (в Мариямпольском и Алитусском округах", – сказала Петравичене.

По ее словам, больше всего активных очагов COVID-19 было зафиксировано в Каунасском, Ширвинтском, Шяуляйском, Клайпедском и Вильнюсском округе.

"Что касается других сфер, то тенденция не меняется, больше всего очагов фиксируют там, где нельзя работать удаленно. Кроме того, по-прежнему наблюдается тенденция семейных очагов – больше 1/3 больных указывают, что заразились от члена семьи", – сказала Петравичене.

э

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