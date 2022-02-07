Litgrid: в январе цена на электроэнергию в Литве снизилась почти на треть

Благодаря преобладанию сильного ветра и рекордному производству на ветряных установках в январе в Литве цена на электроэнергию снизилась почти на треть, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.

По словам директора Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, падение цен обусловил ветряный январь, ветряные установки произвели рекордные почти 200 гигаватт-часов электроэнергии.

"Это стало одной из основных причин, определивших сокращение производства электроэнергии на тепловых электростанциях (...) и падение цен на электроэнергию. Ветер снизил цены и в других странах региона Балтийского моря", – отметил он.

Варанавичюс также обратил внимание на то, что снижению цен способствовала также и более теплая, чем обычно, погода – средняя температура воздуха в Литве составила 0,2 градуса мороза, поэтому потребление электроэнергии, по сравнению с декабрем, снизилось на 2%.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в январе, по сравнению с декабрем, снизилась на 31% до 145,9 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 143,8 евро, а в Эстонии – 141,7 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на 37% и составила 93,3 евро.

Потребление электроэнергии в Литве снизилось на 2% до 1218 гигаватт-часов, производство выросло на 7% до 446 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечили 34% потребления.

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