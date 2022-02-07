ЛЖД: со вступлением в силу запрета Беларуси грузопоток в Литве сокращается более чем на 10%

BNS ; Рома Пакенене ; Валдас Пришмантас , ru.DELFI.lt

Lietuvos gelezinkeliai Foto: Lietuvos geležinkeliai

С понедельника Минск не впускает из Литвы поезда, которые везут транзитом через Беларусь удобрения и нефтепродукты. Литовская железнодорожная группа (ЛЖД) отмечает, что по этой причине поток составов в Беларусь сократился более чем на 10%, однако вероятно, что эти грузы будут направляться в Польши или Латвию.

О запрете 2 февраля сообщило Министерство иностранных дел Беларуси, об этом в письменной форме информировал ЛЖД и Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы и Болгарии, штаб-квартира которого находится в Москве. Со вступлением в силу запрета поток составов через границу Литвы с Беларусью сократится на 45 в месяц и составит около 480-540. Около 25% из них должны быть составы, сформированные в Литве – основная часть отправится в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Они будут доставлять различные грузы, в отношении которых не действует запрет – пищевые продукты и продукты растительного происхождения, техника, сообщили BNS в ЛЖД. Статьи по теме: Советник президента об угрозах Минска: мы не можем гарантировать, что это реальные намерения "Литовские железные дороги": транзит через Беларусь должен остановиться 7 февраля Около 55% (240-270 в месяц) составят транзитные поезда из Калининграда, которые следуют в Беларусь, Россию, а через них – в Казахстан и Китай. Оставшиеся 20% составят поезда из Клайпедского порта, которые доставляют грузы в Россию и Беларусь, а также в направлении Украины и Казахстана. По информации ЛЖД, запрет Беларуси не окажет большого влияния на эти грузы, поскольку из Клайпедского порта доставлялись небольшие грузы нефтепродуктов и удобрений. Запрет Минска больше всего отразится на литовском производителе удобрений Achema и нефтепреработчике Orlen Lietuva. Минск заявил об ограничениях после того, как в свете вступивших в силу в декабре санкций США в отношении "Беларуськалия" правительство Литвы решило с февраля расторгнуть договор между ЛЖД и белорусским производителем удобрений, поскольку он не соответствует интересам национальной безопасности. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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