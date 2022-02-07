Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс пока не видит признаков того, что Россия, концентрирующая свои силы в Беларуси, стремится атаковать страны Балтии, в том числе Литву.

Адмирал, находящийся с визитом в Вильнюсе, заявил в понедельник на пресс-конференции, что с военной точки зрения мобилизацию сил можно считать "комбинацией возможностей".

"Если вы посмотрите на позиции российских войск в Беларуси, то да, надо оценить с военной точки зрения, создается ли в данный момент угроза для стран Балтии, особенно для Литвы. Но, конечно, надо оценивать и то, есть ли умысел или есть ли признаки того, что россияне или белорусы намерены навредить", — сказал Бауэр.

"Пока мы не видим намерения, мы не ожидаем, что Россия начнет атаку на НАТО как напрямую, так и через Беларусь", - добавил он.

Бауэр также сказал, что Североатлантический союз по-прежнему верит в разрешение напряженности между Западом и Россией дипломатическим путем.

"Мы по-прежнему верим, что есть дипломатический путь решения, и именно этим мы и занимаемся: с одной стороны, мы пытаемся продолжать дипломатические переговоры, чтобы убедиться, что Россия понимает, что мы прислушиваемся к их опасениям, и что мы пытаемся найти решения", — сказал адмирал.

"С другой стороны, мы пересматриваем нашу собственную подготовку, если говорить об Альянсе, чтобы убедиться, что Россия понимает, что любые действия против Альянса будут иметь серьезные последствия", — сказал Бауэр.

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