В минувшие выходные польские магазины штурмовали литовцы: такого раньше не было

В Польше в первые выходные после того как вступил в силу нулевой НДС на продукты питания, фиксировался большой наплыв покупателей из Литвы. Еще до середины дня некоторые прилавки опустели, сообщают новости телеканала LNK.

Литовцы, которые ездили за покупками в Польшу, говорят, что раньше подобного не видели. Граждане Литвы буквально штурмовали магазины. В очередях у магазина люди стояли по часу.

"Посмотрите на номера машин, что делается. Тут одни литовцы. Все магазины набиты битком", – сказал LNK один приехавший из Литвы мужчина.

Другой назвал это "космосом".

"Одни литовцы, такое ощущение, что я в Вильнюсе", – сказал он.

"Куда не зайди - одни литовцы, покупают очень много. Всюду очереди, повсюду сегодня приходится стоять в очередях", – сказала другая женщина.

Литовцы везут из магазинов по несколько тележек. Люди покупают все подряд и говорят, что за полную тележку товаров платят около 100 евро.

"Две тележки товаров стоили меньше 200 евро. В Литве за два пакета уже 100 евро отдаешь", – рассказала женщина.

Другой мужчина рассказал, что покупал стиральный порошок, мясо, печенье, сладости. "В основном мясо и изделия из него", – сказал он.

"Мы даем возможность заработать полякам. Никто не виноват, что литовцы дураки", – заметил другой собеседник.

Одна из женщин сказала, что перед поездкой в Польшу надо посчитать, но разница в ценах велика.

Около заправок тоже стоят очереди.

"Смотрю, бензин 1.14 евро, у нас 1,5. Вот литр на 40 центов дешевле", – сказал другой литовец.

Литовцы заливают не только полные баки горючего, но и заполняют бензином канистры. Работник АЗС подтвердил, что горючее в Польше сейчас очень дешевое.

"Много людей сюда приезжает, из приграничных районов", – сказал глава АЗС Витаутас Зимницкас.

Живущие в Польше литовцы говорят, что все не так, а продукты подорожали.

"Цены выросли. Мы ждем, может снизятся. Особенно дорого стоит еда", – сказала одна женщина.

Литовские предприниматели также говорят, что жители Польши даже после упразднения НДС особых перемен не ощутят.

"Те товары, которые мы раньше покупали, подешевели. Но новые уже дороже", – сказала директор магазина Dzūkas Эляна Раяуене.

Предприниматели замечают, что литовцы, сметающие все с прилавков, не всегда учитывают, что НДС снижен не на все, а только на товары первой необходимости и удобрения.

Журналисты LNK подсчитали цены на основные продукты в Польше. Например, курятину и свинину.

"Куриные окорочка сейчас стоят 1,38, свиной окорок – 2,28 евро за кг", – сказал директор магазина Valdi Валдас Кракаускас.

"Сливочное масло стоит 1,60 евро, литр молока – около 60 центов", – сказал он.

До пандемии литовцы тратили в Польше 360 млн. евро в год. В прошлом году эта сумма была всего 65 млн. евро. Вероятно, что сейчас эти суммы увеличатся.

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