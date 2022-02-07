В начале недели в Литве будет сыро и ветрено

В понедельник погоду в Литве обусловит циклон. День будет пасмурный и сырой. Осадки ожидаются повсюду, в основном мокрый снег и снег. Местами осадки будут сильными. Кое-где ожидается метель, гололед. северных районах на дорогах появится слой мокрого снега. Будет дуть сильный ветер, на юго-западе страны скорость ветра составит 15-20 м/с.

Днем будет 0–4 градуса тепла. Холоднее будет на севере, теплее - у моря. В ночь на вторник небольшие осадки прогнозируют на востоке страны. Прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер, на взморье и юго-востоке скорость ветра составит 15–16 м/с. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В вторник днем придет теплый атмосферный фронт, который снова принесет осадки. В основном будет идти снег и мокрый снег. Ожидается порывистый ветер, скорость ветра 16 м/с. Будет 0–5 градусов тепла.

В среду ночью давление немного поднимется. Будет облачно. На востоке во многих районах ожидается мокрый снег и снег. Местами гололед. Ветер немного успокоится, только у моря порывы будут достигать 15 м/с. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду днем над страной пройдет еще один атмосферный фронт. На большей части территории страны ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть порывистый ветер. Воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.

В четверг во многих районах ожидаются осадки, местами мокрый снег, а так в основном будет идти дождь. Будет скользко. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.

И в пятницу ожидаются осадки. Утром будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем 1–5 градусов тепла.

По нынешним данным, в субботу будет сыро, а в воскресенье иже будет суше. Ветер успокоится, и ночью и днем будет немного прохладнее, чем накануне.

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