Глава Центробанка Литвы: помощь должна выделяться наиболее уязвимым группам населения

Глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус положительно оценивает предложение президента страны Гитанаса Науседы увеличить необлагаемый налогами минимум доходов (ННМ), однако, по его мнению, льгота на центральное отопление должна предоставляться наиболее уязвимым группам населения.

По словам Шимкуса, льготный тариф НДС на отопление — это "хорошо", и аналогичные меры применяются в других странах Евросоюза. Однако, по его словам, важно, чтобы такая мера была нацелена на самые уязвимые группы населения.

"Если смотреть шире, то в первую очередь важно, чтобы эта поддержка (...) была максимально ориентирована на наиболее уязвимых, наиболее социально незащищенных и на те группы общества, которые больше всего нуждаются в поддержке", - сказал BNS Шимкус.

В среду правительство Литвы решило предложить Сейму временно применить нулевую ставку НДС для централизованного теплоснабжения. Льгота действует с 1 января до конца апреля, когда заканчивается отопительный сезон. Для центрального отопления сейчас применяется тариф НДС в размере 9%.

Предложение Науседы об увеличении ННМ с 460 до 510 евро было положительно оценено председателем правления Центробанка. По его словам, это мера, которая лучше всего удовлетворяет потребности тех, кто меньше зарабатывает.

"Я хотел бы вернуться к предложениям Центробанка, которые мы представили летом. Тогда мы сказали, что константа ННМ должна быть увеличена и, возможно, в какой-то момент достигнет минимальной месячной заработной платы. (…) Может быть, это шаг в том направлении, на этом пути", – сказал Шимкус.

В целях смягчения последствий роста инфляции, Науседа объявил в четверг, что предложит увеличить ННМ с 460 до 510 евро. Он также предлагает ввести единовременную выплату в размере 100 евро для некоторых из наиболее уязвимых групп общества, таких как пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи.

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