В Каунасе без вести пропала женщина: ушла в медучреждение и не вернулась

ru.DELFI.lt

Foto: Kauno aps. VPK

Сотрудники Сантакского комиссариата полиции Каунасского уезда разыскивают Ону Кершене (1955 г.р.). Должностные лица сообщают, что 29 января женщина ушла из своего дома в Каунасе, на ул. Панерю, в медучреждение, но домой не вернулась.

Приметы женщины: рост около 150 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, голубые глаза, сумочка, всегда с ключом от дома на шее. Лица, которым известно местонахождение О. Кершене, которые ее видели или могут сообщить какую-либо важную информацию, просят обращаться к должностным лицам Каунасского городского комиссариата полиции по телефону 8700 60 683, эл. п. justina.lapene@policija.lt или позвонить по номеру экстренной помощи 112. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!