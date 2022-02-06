С ростом заболеваемости в Литве будет больше изменений: в некоторых местах некому работать

Хотя с субботы в Литве отказались от "паспорта возможностей", и мы увидим изменения, далеко не везде ситуация улучшается. Сообщается, что в учебных заведениях фиксируется все больше вспышек коронавируса, а многие школы переходят на удаленку. В настоящее время 10% классов в Литве учатся дистанционно, сообщила министр. Правда, кажется, что цифры стремительно вырастут.

Андрюс Навицкас, председатель Профсоюза работников сферы образования Литвы, заявил Delfi, что ситуация в школах напряженная и не только ученики, но и многие учителя болеют.

"Ситуация становится действительно напряженной, много учеников и учителей, многие из них больны, мы слышим, что все больше и больше школ и классов изолируются, переходят на удаленку, даже целые школы начинают рассматривать возможность перехода на дистанционное обучение перед школьными каникулами. Ситуация накаляется и, наверное, правильное решение — продлить каникулы в тех школах, где фиксируется высокая заболеваемость, и таким образом управлять ситуацией", — говорит А. Навицкас.

В передаче у него спросили, как такие перемены могут изменить сам образовательный процесс.

"Безусловно, это отрицательно сказывается на образовательном процессе. Школа все больше становится центром тестирования, а образование отходит на второй план, когда заболеваемость становится высокой. Гибридного обучения также не происходит, потому что инструментов не появилось: учителя не используют гибридное обучение, когда пытаются обеспечить качественное обучение учеников, потому что инструменты не предоставляются, такова ситуация", — говорит собеседник.

Правда, А. Навицкас признает, что бывают абсурдные ситуации, например, в школах до сих пор нет необходимых инструментов для гибридного обучения.

"Понятно, что если большинство учащихся изолированы и гибридное обучение невозможно, безусловно, целесообразнее перейти на дистанционное обучение, что, как я уже сказал, делают школы. Значительное количество учителей болеет, даже работать в той или иной мере некому. Нагрузка на учителей значительно увеличилась, приходится подменять коллег, слышны жалобы. Хотя министерство обещало компенсировать эти тяжелые условия, вроде как заложило 2,5% в бюджет, я слышу от школ, что, когда они спрашивают об этих средствах, они слышат отрицательные ответы, словно и нет этих средств, их недостаточно".

Тем не менее, по его словам, школы должны сами оценить ситуацию и решить, работать ли удаленно.

"Я думаю, это правильное решение, что каждая школа должна решить, оценить ситуацию и, может быть, не нужно везде дистанционное обучение. Школа может не работать дистанционно, если там нет сложной ситуации, но сейчас говорят о тридцати процентах школ, которые могут работать удаленно.

Все-таки мы бы не поддержали всеобщее дистанционное обучение. Каждая школа должна оценивать ситуацию, но там, где ситуация напряженная, переход на удаленку ​​— правильное решение, не заниматься обучением, когда не хватает учителей, они самоизолируются. Такова реальность в школах".

На этой неделе министр образования подчеркнула, что решение о переходе на дистанционное обучение каждая школа может принимать самостоятельно.

"Известно, что в школах действует режим инфекционного контроля.

Каждая школа принимает свое решение в зависимости от ситуации, так как ситуация в муниципалитетах и ​​школах очень разная. Одно решение в Литве принять очень сложно, потому что сегодня на дистанционном обучении 10 процентов классов, и сама школа вместе с самоуправлением, НЦОЗ, принимает решение о переходе на дистанционное обучение", — рассказала Ю. Шюгждинене журналистам в правительстве.

"Мне кажется, что на данный момент этого решения действительно достаточно, чтобы мы могли применять разные стратегии в разных школах, в зависимости от ситуации в этих школах", — добавила она.

По словам Ю. Шюгждинене, в связи с ростом заболеваемости в учебных заведениях пока не планируется перенос зимних каникул.

"Мне кажется, у нас сегодня очень хороший механизм — режим, ограничивающий распространение инфекций. Это отличный механизм, который позволяет нам применять разные решения", — сказала министр.

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