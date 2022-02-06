Отказ от "паспорта возможностей" — это не конец: прогнозируемые сценарии очень печальны

Председатель Совета малого и среднего бизнеса Даля Матукене в эфире Delfi сказала, что рада, что "паспорта возможностей" нет, и считает, что даже оставшиеся ограничения не вызовут столько проблем, как с этим документом. Тем не менее она признает, что проблемы останутся, и некоторые из них могут привести к серьезным неудачам.

Матукене: "паспорт возможностей" принес много плохого

По словам собеседницы, сейчас остается непонятным, как снова заманить людей, которые как бы отпали, потому что не имели "паспорта возможностей" и не могли зайти в определенные магазины.

"На самом деле Литовский совет малого и среднего бизнеса был недоволен тем, что был введен этот "паспорт возможностей", потому что после карантина это был следующий шаг, который в очередной раз сделал много плохого для малого и среднего бизнеса, особенно тех отраслей, которые торговали непродовольственными товарами и особенно для сферы услуг", — сказала Д. Матукене.

"Вы знаете, было бы лучше, если бы не было никаких ограничений, но поскольку эти ограничения остаются, они были и во время карантина. Я думаю, у малого бизнеса не возникнет проблем с тем, чтобы посчитать, сколько квадратных метров и повесить на двери объявление, сколько людей может быть в магазине одновременно. Я думаю, что это очень небольшая административная нагрузка для малого бизнеса, гораздо лучше, чем отсутствие покупателей, у которых не было паспорта", — говорит она.

"Паспорта возможностей" больше нет, а проблем - много

Однако Д. Матукене убеждена, что проблемы будут и без "паспорта возможностей".

"От 30 до 50 процентов представителей малого бизнеса понесли убытки из-за введения "паспорта возможностей", и мы уже видим, сколько еще проблем будет. Трудно потерять клиента, снова наладить с ним контакт и доказать, что ваш товар или услуга действительно стоящие. Другое дело, что я не знаю, как удастся вернуть тех, кто ушел в тень и кто, возможно, видя цены на энергоносители, может вообще не вернуться - как работали в тени, так и будут работать. Никто не сможет их поймать и найти", — говорит она.

Рост цен на продукты питания и энергоносители также вызывает множество проблем.

"Цены на энергоносители, которые выросли в отдельных отраслях от 1,8 до 4,4 раза, также могут вызвать больше проблем, я говорю и о польском эффекте - там нулевой НДС на продукты питания. Наши люди, безусловно, не богачи, чтобы тратить свои с трудом заработанные небольшие деньги, когда цены на товары так выросли", — сказала она.

Д. Матукене также оценила потери, которые Литва понесет из-за Польши.

"Я думаю, что не только литовский бизнес, но и литовский бюджет понесут очень большие потери. Наверняка какие-то солидные экономисты с очень солидными зарплатами думают, что для простых людей все очень просто. Если зарплаты банкиров в пять раз ниже, чем у экономистов, то что делать человеку, который должен содержать семью, не влезать в долги из-за цен на энергию, на еду. У них не будет другого выхода", — говорит она.

Сценарии, по словам собеседницы, без поддержки государства действительно печальные.

"Ну, вы знаете, какой сценарий ждет... Можно догадаться. Первый сценарий: кто-то разорится, кто-то сможет закрыться, если не будет кредитов, просрочек и пойдет в службу занятости, кто-то найдет другие страны с немного другими условиями, поедет туда, и наш средний класс ослабнет еще больше. Чем меньше у тебя денег, тем меньше ты покупаешь, тем меньше ты покупаешь, другим приходится поднимать цены или разоряться, такая карусель в Литве", — опасается Д. Матукене.

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