Заключенный угрожал взорвать аэропорты, ТЦ, вокзал и больницы

ru.DELFI.lt

5 февраля, во временном промежутке 17.27 - 17.41, в Вильнюсский международный аэропорт, в Каунасе - ТЦ "Мега", ТЦ "Каунасский Акрополис", Каунасский международный аэропорт, в Шяуляй - ТЦ Saulės miestas, в Мариямполе - железнодорожный вокзал, Мариямпольскую больницу и Вилкавишкскую больницу, позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что в указанных зданиях заложены взрывные устройства.

В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Установлено, что звонил мужчина (1980 г.р.), который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении. Досудебное расследование было начато полицейским комиссариатом Мариямпольского уезда в соответствии со статьей 285 (1) Уголовного кодекса (Ложное сообщение об угрозе обществу). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!