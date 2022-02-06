270 мигрантов согласились покинуть Литву добровольно, они получат выплату в размере 1000 евро

270 мигрантов, нелегально попавших в Литву в этом году, уже согласились добровольно вернуться в страну происхождения коммерческими рейсами на следующей неделе. Они получат выплату в размере 1000 евро.

"На данный момент у нас 272 человека, которые покинут страну, абсолютное большинство — с компенсацией в 1000 евро. Единицы улетели и не получили этих выплат", — сказал заместитель начальника СОГГЛ Римантас Петраускас BNS.

По его словам, абсолютное большинство мигрантов составляют граждане Ирака, несколько человек возвращаются в Россию и Индию. Мигрантов перевозят коммерческими рейсами, еще около 80 человек не покинули страну.

"Они улетят в ближайшее время, потому что рейсы в Стамбул выполняются шесть дней в неделю, а затем их разделят в зависимости от того, кому и куда нужно. Думаем, что эти люди вылетят к середине следующей недели", — сказал заместитель главы СОГГЛ.

Должностные лица сопровождают мигрантов в Вильнюсский аэропорт, до самолета, где выдают им выплату в размере 1000 евро.

По словам Р. Петраускаса, после уменьшения выплат с 1000 до 300 евро с 21 января этой возможностью пользуются немногие.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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