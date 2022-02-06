Нулевой НДС на продукты и самое дешевое топливо: как реагируют поляки на такие меры борьбы с инфляцией?

С 1 февраля в Польше действует нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, а также снижен НДС на топливо на автозаправках с 23 до 8 процентов. Жители Литвы, особенно из приграничных районов, и раньше ездили в Польшу за продуктами, предметами бытовой химии и другими товарами, сейчас поток покупателей увеличился. Доктор экономических наук, сотрудник Лодзинского университета Евгений Алимпиев рассказал Delfi, как принятые в Польше решения влияют на экономику и какие последствия повлекут.

- На сколько изменились цены в польских магазинах в связи с решением ввести нулевой НДС на продукты, вступившим в силу с 1 февраля? На сколько подешевели продукты в среднем в процентном соотношении?

- Большинство ценников на все ключевые продукты - с красной небольшой пометкой 0 % НДС. Принятое решение, в первую очередь, дало эффект информационный и очень мощный. Об этом все говорят - пишут СМИ, люди обсуждают. Но на ценах на продукты это отразилось не столь серьёзно. Даже если рассмотреть ситуацию, когда торговые сети не повышали цены перед тем, как снизить их за счёт падения НДС, — это всего лишь 5 процентов.

В Польше в крупных сетях типа Lidl, Auchan и других очень часто проходят различные акции - скидки бывают и 20%, и 30%, а иногда и больше, поэтому снижение цены на 5% за счёт нулевого НДС не столь ощутимо.

Введение нулевого НДС наиболее заметно на заправочных станциях, там действительно цена топлива упала существенно.

- Вопрос от дилетанта в вопросах экономики: снижение цен за счёт отмены НДС должно же компенсироваться за счёт чего-то, а иначе, как ни крути, будут потери для бюджета Польши?

- Безусловно, но сведение годового бюджета с дефицитом это совершенно нормальная и принятая практика. Наверняка в большинстве стран, более того даже в каких-то средних или долгосрочных периодах бюджет сводится с дефицитом. То есть доходы в бюджет осознанно на более низком уровне, чем расходы из бюджета. Этот дефицит покрывается разными способами, за счет источников долгового финансирования. И делается это с целью стимулирования экономики. Поэтому если бюджет потеряет за счёт снижения НДС, это не будет каким-то шоком или чем-то экстраординарным. Но и стоит помнить, что ведь решение о введении нулевого НДС – временное, оно будет действовать шесть месяцев.

- Какова логика правительства, принявшего решение о нулевом НДС, какую цель оно преследует? Повысить покупательную способность граждан Польши, привлечь дополнительных покупателей из приграничных районов Литвы, Чехии и других?

- На мой взгляд, главная цель, которая, опять же, по-моему, очень успешно достигнута, - информационная. Я смотрю на графики - все индексы деловой активности, конечно же, взорвались вверх, польские имеется в виду, и биржевые тоже.

Но главное, - что покажут через некоторое время опросы, например предпринимателей и населения по поводу того, как они оценивают экономическую ситуацию. И за счёт такого шага как снижение НДС, пусть и временное, я думаю, что все эти оценки послужат очень хорошим позитивным импульсом.

Если говорить об экономике, об инфляции, то в Польше сейчас инфляция принимает уже угрожающие размеры – стремится к двузначной цифре, на сегодняшний момент оценивается на уровне от 8 до 10 процентов по разным оценкам. С точки зрения реакции на инфляцию, правительство и финансовые власти делают всё, что, на мой взгляд, необходимо делать.

Конечно, их критикует, но критикуют не за концепцию, а, скорее, за тактику. Например, за некоторое запаздывание с мерами, запаздывания с прекращением печатания денег и запаздывание с поднятием процентной ставки, а эти факторы намного больше влияют на торможение инфляции, чем снижение НДС. Хотя и эта последняя мера тоже, безусловно, вносит свой вклад.

- Вы сказали, что введение нулевого НДС больше носит информационный характер. Можно поставить знак равенства между "информационный" и "популистский", можно ли назвать популистским решение о введении нулевого НДС?

- Говоря об информационном характере я имел в виду то, что в действиях правительства, контрмерах, например, по борьбе с такими явлениями как инфляция очень важную роль - и с точки зрения теории, и с точки зрения практики - играют ожидания экономических субъектов. И зачастую эти ожидания играют даже большую роль, чем реальные какие-то изменения. Поэтому если правительство снизило НДС, то само это действие или объем снижения НДС влияет даже меньше на ситуацию, чем те ожидания хороших перемен, которые по этому поводу возникнут у населения. Именно поэтому я сказал об информационном значении принятого решения.

- Мы беседуем с вами 3 февраля. По вашим личным ощущениям, что можно сказать о реакции населения уже сегодня, на третий день действия нулевого НДС?

- Ну, все довольны, безусловно. В новостях, конечно же, много информации о том, что очередной импульс получил топливный туризм - сейчас в приграничных районах из соседних государств приезжают заправлять автомобили в первую очередь. Ну и за продуктами, может быть, тоже. Но в первую очередь, как об этом я уже сказал, и это видно по заправкам, - снижение стоимости топлива заметно более существенно, чем то, что происходит с ценниками в магазинах. На заправках всего пять ценников - там два вида бензина, два вида дизельного топлива и один – газ. И именно на заправках отчётливо видно снижение цен. И они опустились существенно, настолько существенно, что люди принимают решение, например, съездить заправиться за 50 км через границу.

- Сколько сейчас в Польше стоит топливо в евро?

- Я обычно не перевожу, но сейчас скажу. Изменение – до 70 грошей, это где-то около 10-15 евроцентов.

- Ощутимо, особенно если заполнить полный бак.

Можно ли сказать, что граждане Литвы уже ринулись штурмовать польские магазины и автозаправочные станции?

- Я не живу около границы, информацию черпаю из открытых источников, а там сейчас много таких статей. Но о том, что, например, граждане Литвы приезжают за продуктами, СМИ писали и раньше. А сейчас, в основном, пишут, что граждане Германии и Чехии приезжают на автозаправки.

- Есть ли среди польских политических сил критики решения снизить НДС, и каковы их аргументы?

- Да, всегда найдётся альтернативная точка зрения, и не одна. Безусловно, некоторые экономисты, в том числе и связанные с правительством, называют снижение НДС, скорее, проинфляционной мерой. Но, честно говоря, я не знаю, чем они руководствуются. Возможно, каким-то собственным опытом практическим. Потому что экономическая или макроэкономическая теория, - скорее, за то, что эта мера контринфляционная.

- Вы сказали, что в Польше инфляция измеряется уже двузначным числом. В Литве инфляция, по последним данным, порядка 11-12 процентов. Снижение НДС способно смягчить последствия инфляции?

- Я считаю, что эта мера – дополнительная, и, как уже сказал, она влияет больше на ожидания. Но ожидания - это очень важный фактор влияющий на инфляцию. А более конкретные меры, ощутимые и уже предпринимаемые, а не только ожидания этих мер, - это, в первую очередь, влияет на замедление накачивания экономики деньгами, что очень хорошо видно на графиках. Например, в течение предыдущих пяти лет приблизительно, то есть в течение достаточно длительного периода до коронавируса, то есть до 2020 года, средний темп прироста денежной массы в Польше был в отдельные периоды около 10 -12 процентов.

В то время, в период с начала пандемии коронавируса, чтобы поддержать экономику, прирост денежной массы на своём пике был почти 40 процентов, точнее 38 процентов.

Безусловно, такое количество денег не могло не породить инфляцию. Кроме самого количества денег, была ещё сильно увеличена их доступность - я имею в виду снижение ключевой процентной ставки до уровня 0,01 процента – то есть это очень близко к нулю.

Когда начала возникать угроза инфляции, ставка была повышена и продолжает повышаться. На сегодняшний день ставка – 2,25 процента. А темп роста денежной массы вернулся к своим предыдущим значениям. И я считаю, что это основные меры, которые нужно было предпринять. Снижение НДС - это тоже важное решение, но скорее, повторю, имеющее информационный эффект, который тоже должен повлиять в ту же сторону.

- Литовские торговые сети уже отреагировали на нулевой НДС на продукты питания в Польше. Многие начали гораздо чаще объявлять акции и обращаться с месседжем «зачем вам тратить время на дорогу, когда можно купить с большими скидками и в Литве, а время потратить на отдых, на семью и так далее…». То есть получается, что рынок работает, в плане конкуренции принятое в Польше решение оказалось полезным, в том числе, и для покупателей Литвы?

- Да, я думаю, что принятые в Польше решения способствуют некоему сбалансированию. С введением нулевого НДС и некоторым снижением цен, - будем говорить на 5% в лучшем случае, - если торговые сети понемногу не компенсируют это просто поднятием своих цен, мне кажется, что на сегодняшний день (я прогнозирую, скорее всего, так произойдет в ближайшем будущем) польские торговые сети, вероятно, уменьшат количество различных акций и распродаж. Поэтому ситуация должна сбалансироваться.

- Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте 3 февраля прокомментировала ситуацию со снижением цен в Польше. Не дословно, но смысл: Польша несколько опередила Еврокомиссию, поскольку на уровне Еврокомиссии в ближайшее время должно быть принято решение, которое позволяет устанавливать нулевой НДС на продукты питания, но пока решение не принято, и Польша здесь немного схитрила. Что вы можете сказать по этому поводу?

- С точки зрения Польши, ситуация выглядит несколько иначе. Во всяком случае до недавних пор. Потому что как минимум Центробанк, который в первую очередь отвечает за инфляцию, больше всего критикуют за запаздывание, за то, что ставки начали поднимать намного позже, чем соседние страны, и это позволило инфляции в Польше раскрутиться и начать выходить из-под контроля. Это основное направление критики - запаздывание с решениями.

Поэтому, - если так видится со стороны, что с решением о нулевом НДС Польша поторопилась, - ну, может быть, это несколько сбалансирует критику. Через какое-то время либо мы скажем, что всё хорошо, нормально. Либо мы скажем нашему Центробанку – ой, а теперь вы поторопились. Не знаю. С теми же ставками, которые также призваны влиять на инфляцию, мне тоже видится что польский Центробанк мог действовать немного быстрее, хотя, с другой стороны, США объявили о еще большем повышении ставок.

- Как вы думаете, существует ли - с точки зрения европейского законодательства - возможность для Литвы принять государственное решение, чтобы смягчить удар от сокращения потока клиентов внутри Литвы, которые сейчас наверняка, особенно в приграничных районах, массово поедут закупаться в Польшу, что уже и происходит?

- По моему мнению, такие поездки не должны принять какие-то угрожающие масштабы, потому что справедливо замечено – преимущественно едут из приграничных районов. Чтобы окупить эту поездку - с затратой своего времени, затратами топлива в конце концов, а если считать по-честному, то нужно учесть амортизацию транспортного средства, - человек должен что ли на полгода вперёд сделать покупки, чтобы это было выгодно? Мне кажется, это достаточно ограниченное явление – люди поедут действительно из приграничных районов, но не дальше.

- Из приграничных районов ездили и раньше. Сейчас, насколько можно судить по информации литовских СМИ и обсуждения в литовском сегменте соцсетей, люди уже из Каунаса, из Вильнюса начинают ездить, особенно после введения нулевого НДС. Вы уже сказали об информационном эффекте снижения НДС, и это действует, в том числе, и на жителей Литвы.

- Мне кажется эту ситуацию стоит мониторить, постоянно наблюдать, и пока не более того, положившись на рыночные механизмы и то, что участники рынка сами это отрегулируют. То есть так, как это происходит в идеальной рыночной экономике под влиянием спроса, предложения и свободно изменяющихся цен без дополнительных вмешательств со стороны государственного регулирования.

Если по каким-либо причинам ситуация начнёт заходить в какой-то тупик, в таком случае стоит обратиться к методам государственного регулирования, благо этих методов есть много, не только экономические, но и, в том числе, административные.

Но, по-моему, это крайний шаг. Я очень надеюсь, что это не понадобится.

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