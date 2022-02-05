В Неринге, в лесу, обнаружено тело молодого человека

ru.DELFI.lt

4 февраля, около 9.28, поступило сообщение, что в Неринге, в лесу по ул. Гинтаро Иланкос, обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения.

Начато расследование по установлению причины смерти. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!