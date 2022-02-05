Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично

Концентрация войск не только на границе с Украиной, но и в Беларуси также влияет на нашу безопасность, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис британской национальной телекомпании BBC в передаче Hardtalk.

В передаче он объяснил журналисту, что его разговоры о возможной угрозе войны основаны на том, что на самом деле видно "на земле".

"Солдат мобилизуют до сих пор - не только на украинской границе, но и в Беларуси. Кроме солдат есть еще техника и вооружение — все, что нужно для настоящей войны", — сказал Г. Ландсбергис.

В то же время он выразил надежду на то, что дипломатия все же может победить.

"Как мы видели в прошлом, даже если начинается война, иногда дипломатические усилия продолжаются", — сказал Ландсберг.

Говорит, что Россия стремится изменить архитектуру безопасности региона

При этом он сказал, что, говоря о происходящем, имеет в виду и безопасность Балтийского региона в целом.

"Мы думаем, что находимся в другой ситуации, нежели в октябре прошлого года. (…) Так называемые учения в Беларуси, где с 10 февраля будут тренироваться белорусские и российские войска, влияют на нашу безопасность. Если солдаты останутся у литовской, польской границы после 20 февраля, это вызовет недостаток безопасности в нашем регионе.

И это тоже очень важный аспект, на который пытаются обратить внимание политики стран Балтии: Россия не только угрожает Украине, она хочет изменить архитектуру безопасности всего региона, и это напрямую касается нас", — сказал Г. Ландсбергис.

По его мнению, в этой ситуации в первую очередь необходимо сделать несколько вещей.

"Прежде всего, нам нужно направить поддержку Украине, и не только на словах. Она должна быть реальной и практической. Затем нам нужно усилить страны, у которых есть проблемы с безопасностью. Мы считаем, что именно это и делают Соединенные Штаты. Наиболее подверженные опасности страны укрепляются в первую очередь. Мы надеемся, что дальше последуют страны Балтии.

Что касается санкций, (…) они должны быть неподъемными. На столе должны быть все варианты, потому что мы не знаем, какие конкретные действия планирует Путин", — сказал Ландсбергис.

Может возникнуть вопрос о суверенитете Беларуси

Глава литовской дипломатии отметил, что многие на Западе считают, что Беларусь уже потеряла суверенитет. Но он отметил, что до прошлого года в Беларуси не было постоянных российских военных баз. Беларусь сохранила контроль над своими границами.

"Но сейчас мы видим, что концентрация войск настолько велика, что довольно драматично меняет ситуацию в Беларуси, особенно если мы увидим, что эти войска остаются. Вопрос поднимался и будет подниматься,- остается ли Беларусь суверенной страной?", — сказал Ландсбергис.

Говоря о ситуации в Украине, он убежден, что у нее есть все возможности для защиты своей страны и своей территории.

"Я думаю, что у страны не хватает времени и ресурсов, чтобы вооружиться. Это главное, о чем нам нужно позаботиться. Литва и страны Балтии вносят свой вклад в это дело. Мы знаем, что многого не можем. Но мы посылаем сигнал другим партнерам на Западе о том, что нужно делать", — сказал Ландсбергис.

Он не вдавался в дискуссию по поводу нарратива России о том, что вооружение Украины угрожает ей.

"Я думаю, что нам нужно разделить несколько вещей. Гарантия того, что люди могут защищать свою собственную страну, это не угроза. (…) Я думаю, что угрожают российские солдаты, которые уже находятся на границе между Беларусью и Литвой, я думаю, что это угрожает - оккупация Крыма, солдаты в Приднестровье, Абхазии, Осетии, части Армении. Эти вещи уже давно представляют угрозу стабильности и безопасности. Это угроза с 2008 года, когда границы в европейском регионе были пересечены впервые за очень долгое время", — сказал Ландсбергис.

Разговоры о сферах влияния

По словам министра иностранных дел Литвы, В. Путин пытается вернуть мир даже не в девяностые, а в еще более ранние времена, когда большие силы делили карту на зоны своего влияния.

"Думаю, что эти времена давно закончились. Мы должны быть уверены и следить за тем, чтобы страны сами выбирали варианты своей безопасности. Это не про сферы влияния", — сказал Г. Ландсбергис.

По его мнению, серьезный диалог с Россией может начаться, когда она выведет войска с территорий востока Украины, Крыма, Грузии и Молдовы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!