С 7 февраля в Вильнюсе временно изменится расписание общественного транспорта

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Viešasis transportas Foto: Saulius Žiūra

Нынешняя эпидемиологическая ситуация влияет на работу общественного транспорта, по этим причинам с 7 февраля (понедельник) временно меняется расписание автобусов Вильнюсского общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе.

Специалисты общественного транспорта изменили график работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. Эти изменения учитывали многие аспекты: расписание маршрутов было скорректировано таким образом, чтобы пассажирам было проще планировать пересадки и чтобы избежать чрезмерных промежутков между рейсами. Расписание каких автобусов изменится с 7 февраля? Скорых автобусов 1G, 2G, 3G, 5G

Автобусов 1, 13, 26, 28, 36, 46, 53, 57, 88, 89 ir 114

Будут скорректированы расписания 35, 66 и 76 автобусных маршрутов в связи с изменением расписания 36 автобусов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!