"Паспорт возможностей" больше не нужен: торговцы рассказали, каким будет новый порядок

С этой субботы правительство приняло решение приостановить действие "паспорта возможностей" по всей стране. Отныне в торговых точках больше не будут требовать паспорт, но введут ограничение потока покупателей, обеспечив площадь 15 кв.м. на одного человека. Delfi рассказывает, насколько розничные сети и центры готовы к этим изменениям и как будут регулироваться потоки покупателей.

В среду правительство приняло решение приостановить действие "паспорта возможностей" с 5 февраля — его больше не будут требовать в кафе, магазинах или на мероприятиях. Люди должны будут носить маску или респиратор, соблюдать дистанцию ​​не менее двух метров и дезинфицировать руки.

Рута Вайнене, директор Литовской ассоциации торговых компаний, считает, что когда торговцы начнут регулировать количество покупателей, недоразумений не будет, потому что многие магазины, которые пускают без паспорта, до сих пор делают это.

Она уверена, что очередей у магазинов не будет, разве что в небольших торговых точках.

"Очередей быть не должно. Возможно, нужно будет постоять несколько минут в небольшом магазине в часы пик. Для небольших магазинов потребность в площади на одного покупателя сократилась более чем вдвое. Кроме того, поток посетителей будет распределяться более равномерно, так как больше людей смогут получить доступ к более крупным магазинам", — говорит глава ассоциации.

Дарюс Рилишкис, представитель Norfa, говорит, что если ситуация будет оценена, поток покупателей будет регулироваться с помощью корзинок или охрана будет контролировать вход.

Поток покупателей в более чем 170 магазинах Maxima контролируется и регулируется сотрудниками службы безопасности с октября прошлого года и ограничивается покупательскими корзинками и тележками. Эрнеста Дапкене, директор отдела коммуникации и имиджа Maxima, призывает ходить за покупками не всей семьей, а по одному - сокращать поток покупателей.

Представитель розничной сети Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сообщила BNS, что потоки в 79 магазинах сети по всей Литве будут регулироваться корзинами и тележками — этот порядок пока действует в небольших магазинах Rimi. "Каждый магазин будет индивидуально оценивать, сколько и какой персонал необходим для обеспечения эффективного управления потоками покупателей", — сказала она.

"С 5 февраля во всех магазинах Lidl будут ограничены потоки покупателей. Они будут контролироваться сотрудниками службы безопасности на входе в магазины. За период пандемии мы уже накопили большой опыт регулирования потоков клиентов и обеспечения удобного и безопасного совершения покупок, поэтому своевременно выполним все требования и постараемся не доставлять неудобств покупателям. Все магазины будут продолжать соблюдать другие требования по профилактике коронавируса, чтобы обеспечить безопасную среду для покупок как для персонала, так и для покупателей", — говорит Валдас Лопета, руководитель отдела корпоративных дел и коммуникаций Lidl Lietuva.

По словам Вайды Будрене, менеджера по коммуникациям торговой сети Iki, магазины Iki готовы снова регулировать поток покупателей, чтобы обеспечить 15 кв. м площади на каждого покупателя. По ее словам, потоки в магазинах будут регулироваться определенным количеством корзинок и тележек.

"После упразднения "паспорта возможностей" с субботы попасть в ТЦ Akropolis будет легче, клиентам не придется предъявлять этот документ. В магазинах вильнюсского, каунасского и шяуляйского Akropolis будут применять правило 15 кв. м на человека. Торговые центры по-прежнему с помощью специальной системы будут следить за числом посетителей", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

По-прежнему клиенты должны надевать медицинские маски или респираторы. Магазины будут самостоятельно следить за соблюдением правила числа посетителей в зависимости от площади. Сколько покупателей может находиться в магазине, будет указано у его входа. Около продуктовых магазинов будет столько корзин, сколько в них может быть покупателей.

По словам Мертинаса, клиентов просят по-прежнему вести себя ответственно, чтобы процесс был как можно более гармоничным. Покупателей просят посещать магазины не в часы пик – в рабочие дни до 16 ч., в выходные - после 18 ч.

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