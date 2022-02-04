"Литовские железные дороги" уволят почти 300 человек

"Литовские железные дороги" до конца этого года уволят почти 300 человек. Некоторым предложат работу в других компаниях группы.

В сообщении сказано, что это сложное решение планируется после того, как оценят все возможные альтернативы. Конкретные решения примут после их обсуждения с представителями работников.

Директор персонала "ЛЖД" Ирена Янкуте-Балкине сказала, что во время беседы с профсоюзами обсудили ожидания на будущее – если изменится ситуация, работников примут обратно.

Кроме того, специалистам разных сфер предлагают больше 100 свободных позиций в других компаниях группы.

Председатель профсоюзов компании Вилюс Лигейка сказал, что ему понятна вся сложность ситуации и он призывает искать решения, которые наилучшим образом отразят интересы работников.

"Работникам нужна защита, в числе приоритетных вопросов должен быть вопрос защиты их интересов. Компания - один из самых крупных работодателей в стране, поэтому, я надеюсь, она серьезно отнесется к этому вопросу. Призываем стороны к диалогу, который поможет сохранить рабочие места", – сказал Лигейка.

Пресс-секретарь LTG Мантас Дубаускас не стал детализировать, из какой компании планируется уволить больше всего работников, а также отказался подтверждать, что планирующиеся увольнения связаны с прекращенным с февраля транзитом белорусских удобрений.

"Планирующиеся изменения связаны с изменившейся ситуацией", – сказал агентству BNS Дубаускас.

В группу "ЛЖД" входит оператор железнодорожной сети страны LTG Infra, компания пассажирских перевозок LTG Link, перевозчик грузов LTG Cargo, прокладчик ж/д Geležinkelio tiesimo centras (GTC) и другие дочерние компании.

В компаниях группы "ЛЖД" работает 8000 человек.

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