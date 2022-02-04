Официальная статистика COVID-19 в Литве: о части случаев вовсе не сообщалось

До сих пор официально сообщалось только о случаях первичного заражения коронавирусом, показывают данные Департамента статистки Литвы.

В пятницу он начал публиковать информацию и о повторных заражениях, и о заражениях в третий раз.

"До пятницы публиковались лишь данные первичных заражений", – отметил BNS департамент.

Это означает, что если человек болел коронавирусом, например, дважды, а между заражениями прошел год, то второе заражение вирусом до сих пор не вносилась в статистику новых случаев.

С пятницу повторные заражения вносятся в статистику, если между двумя положительными тестами прошло не менее 90 дней.

Выяснилось, что по этой причине за минувшие сутки в реальности было выявлено не 12 294 случая, а 14 335, поскольку 12 294 являются первичными заражениями, 2034 – вторичными. Семь человек заразились в третий раз.

По данным департамента, этот показатель стал актуальным с распространением варианта омикрон, поскольку ранее повторные заражения не превышали 1%.

"Однако с января повторные заражения начали составлять значительную долю новых случаев, почти 15%", – информирует департамент.

Он также сообщил BNS, что более детальные данные об общем числе повторных заражений в стране будут представлены на следующей неделе.

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