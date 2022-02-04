Валатка: никого спасать не надо, Литва еще никогда так хорошо не жила

Политический обозреватель Римвидас Валатка сравнил предложение президента Гитанаса Науседы о выплатах единовременных пособий с тушением пожара огнем. По его мнению, введение нулевого НДС на отопление или единовременных пособий - то не экономические, а психотерапевтические меры.

По его словам, политики распускают много слухов о плохой жизни, состязаясь, кто из них лучше для народа.

"Отсюда и эти кропления зеленым чаем, и эти споры, когда советник президента Сегаловичене выходит и говорит, что повышение доходов не является средством смягчения инфляции. На самом деле инфляцию не смягчишь, я бы сказал, что предложения президента - это тушение пожара огнем. Потому, что чем больше доходов бросишь в огонь, тем больше вырастет инфляция", – сказал Валатка в передаче LNK "Добрый вечер, Литва".

Однако, по словам Валатки, тем же путем идут и правительства других стран, например, Польши.

По оценке обозревателя, это уже не экономическая, не политическая, а психотерапевтическая мера.

"Потому что то, что предлагает президент, что делает правительства, все нулевые НДС на отопление – за отопление вильнюсцев будет платить вся Литва – по сути это психотерапия, ведь колесо инфляции будет крутиться", – сказал он.

По словам Валатки, дополнительные доходы жителей пойдут на самые необходимые продукты, а те в свою очередь подорожают.

"Те, кто получит деньги, их и потеряет, а богатым будет ни холодно, ни жарко. Это психотерапия, у нас ведь какое любимое выражение – надо что-то делать", – сказал собеседник LNK.

Он отметил, что реальное количество денег такое, какое есть, этот кран когда-то закроется, вопрос лишь в том, когда всем предъявят счет за это. 100 евро, по его мнению, ничего не изменят.

"И спасать вообще-то не надо. На самом деле Литва еще никогда так хорошо не жила", – подчеркнул обозреватель.

"Цены растут с момента пришествия Христа на эту землю и, кажется, еще 2000 лет будут расти – такова экономическая логика", – ответил Валатка на реплику ведущего о росте цен.

По его оценке, у президента точка отсчета лучше, чем у правительства, он выходит только тогда, когда предлагает что-то дать.

"А психология у людей такая, что получать приятнее, чем давать. Он дает. А правительство еще чего-то требует, например, носит маски, 15 кв. м. Президент такие ограничения не предлагает, он лишь предлагает давать, давать, давать и соблюдать фискальную дисциплину, – сказал Валатка. – Как бы он решал задачу на первом курсе экономического факультета, если бы ему велели получить положительный результат? Он был сказал: профессор, эту задачу решит невозможно".

Что касается отношений президента и правительства, то политобозреватель сказал, что обеим сторонам, кажется, так понравилось склочничать, что они уже не могут остановиться. Обычно, по его словам, такое останавливают кризисы, например, экономические.

На вопрос, забудет ли кто-ти, говоря о Науседе, о 9-10-летне мальчике, Валатка подчеркнул – это классика.

"Классика, пусть и неважная... Например, литовская литература XIX в. очень неважная, ее ее в гимназиях все равно пихают школьникам, которые н понимают, чего эти Римасы и Неримасы сражаются, что там за проблема. Классика есть классика, ты ее должен знать, и это классика, только политики", – сказал он.

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