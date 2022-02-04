Экономист раскритиковал некоторые предложения президента Литвы

"Такие выплаты - абсолютное зло. Мы просто потакаем людям", – сказал в интервью Delfi экономист Марюс Дубниковас. Так он оценил идею одноразовых выплат. По его словам, это временное решение, которое не дает никакого результата.

Экономист оценил предложения, выдвинутые президентом Гитанасом Науседой.

"В данный момент надо ориентироваться на повышение доходов. Повышение ННМ увеличило бы доходы людей, люди сами решили бы, на что им тратить эти деньги: на еду, отопление, развлечения. Повышение ННМ - хорошая идея, бизнес давно просил об этом. Повышение ННМ должно быть принято быстрее, такое предложение надо принять", – считает экономист.

Он оценил и идею единовременных пособий на фоне подорожания товаров и услуг.

"Такие средства критикуют - они дорого обходятся бюджету, ведь речь идет о большом числе жителей. Одним пенсионером выплатить по 100 евро - это огромные деньги. Надо понимать, что почти 1/3 общества - пенсионеры, это миллионы евро.

Я в такой ситуации склонен предлагать удочку, а не рыбу, пусть это и истасканное предложение, ведь 100 евро - это рыба, ее тратишь/съедаешь, откладываешь на черный день, а удочка - совсем иное дело (...)", – предлагает собеседник.

Он заметил, что такие выплаты - абсолютное зло.

"Это абсолютное зло, мы просто потакаем людям, даем им конфету, на один раз, очень сладкую, но после нее могут болеть зубы. Это концентрированное, не долговременное решение", – сказал экономист.

В передаче задавали вопрос, стоит ли Литве вслед за Польшей снизить НДС на продукты.

"В принципе, мы ощутили бы результат, цены снизились бы, бизнес конкурировал бы, но это на грани. Это снижение НДС, значит, ясно на сколько должна быть снижена цена (...), но гораздо важнее увеличить доходы жителей. Это перспективнее. И еще один момент - с поляками мы не посостязаемся, это огромный рынок, который доставляет немало хлопот и Германии, и Чехии и всем, у кого есть с ней границы.

Литва - разумная, богатая страна, которая накапливает свое имущество, цены у нас всегда будут выше, но очень хотелось бы, чтобы доходы у нас были больше, чем у соседей, тогда будем жить достаточно хорошо. Часть будет ездить в Польшу, и это не будет проблемой, большая часть будет покупать здесь - в Литве", – сказал Дубниковас.

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