Вильнюсский муниципалитет отказал Палецкису в проведении митинга 16 февраля

Вильнюсский муниципалитет отказал Альгирдасу Палецкису, который подавал заявку на проведение митинга 16 февраля, информировала директор администрации муниципалитета Лина Коризнене.

"Мы встречались с Палецкисом, да, он подавал такую заявку. Не секрет, что заявка была отклонена, он хотел провести митинг в том месте, где будут проходить государственные мероприятия", – сказала Коризнене.

По ее словам, муниципалитет обсуждает с полицией вопрос обеспечения порядка на мероприятиях по случаю 16 февраля.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что, по правилам, протестовать у парламента, правительства и некоторых других объектов не запрещается, но делать это можно не во всякое время.

"Нормы приличия гласят, что если это личный праздник, все равно не значит, что рядом можно кричать. Тем более, если речь идет о государственном празднике – демократию нельзя путать с введением беспорядков", – сказал мэр.

Шяуляйский окружной суд в июле 2021 года признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России. Палецкис просил разрешения на проведение митинга 16 февраля в нескольких местах Старого города.

Представители муниципалитета также подтвердили, что получили и рассматривают новые заявки "Союза семей" на проведение митинга 16 февраля на Кафедральной или Ратушной площади с 12 до 15 ч. В нем могут принять участие 1000-5000 человек.

В понедельник муниципалитет сообщал, что не выдал разрешения на проведение митинга "Союза семей" у памятника Йонасу Басанавичюсу.

13 января участники митинга "Союза семей" у парламента освистали выступавших на мероприятии в память о погибших во время январских событий премьер-министра Ингриду Шимоните и спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!