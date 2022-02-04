Минздрав: не придется изолироваться приезжающим из стран Евросоюза

С 5 февраля не придется изолироваться приезжающим из стран Евросоюза людям, если они были полностью привиты не больше 270 дней назад и не прививались третьей дозой.

В списке пораженных стран страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из красной зоны перенесут в желтую, это значит, что путешественникам не придется изолироваться, однако непривитым от COVID-19 и не болевшим коронавирусом в последние 180 дней или привитым больше 270 дней назад (если не было бустерной дозы) придется в обязательном порядке сдавать тест.

В Литве также признают вакцины Nuvaxovid и Covishield. Для унификации требований, действующих в других странах ЕС, тест на COVID-19 не нужно сдавать лицам, у которых есть европейский COVID-сертификат.

Это значит, что тест не надо сдавать тем, кто болел ковид и с момента болезни не прошло 180 дней (диагноз должен быть подтвержден положительным ПЦР), а также привитым, если с момента полной вакцинации не прошло 270 дней (это требование в 270 дней не распространяется на лиц до 18 лет и на привитых бустерной дозой). Все остальные должны сдавать тест на COVID-19.

С 5 февраля все страны ЕЭЗ перейдут в желтую зону, поэтому изолироваться не придется непривитым и не болевшим ковидом.

Приезжие из стран красной зоны или серой зоны, если они не были привиты и не болели ковидом, перед приездом в Литву должны получить отрицательный тест на коронавирус и в Литве изолироваться на 7 дней.

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