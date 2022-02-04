Lidl напоминает: с субботы меняется порядок во всех магазинах

С 5 февраля решением правительства Литвы во всех местах останавливается действие "паспорта возможностей". В магазинах не будут проверять наличие этого документа, зато будут следить за потоком покупателей. На одного покупателя должно приходиться 15 кв. м. С субботы все магазины Lidl будут работать с учетом новых требований.

Поток покупателей будут регулировать охранники, сообщил представитель компании Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Представители компании напоминают о том, что в силе остаются следующие требования - маски/респираторы и дистанция, дезинфекция рук, в отделе свежей выпечки следует пользоваться одноразовыми перчатками.

Во всех магазинах Lidl по-прежнему будут дезинфицировать поверхности. В сети привиты 90-100% работников.

Lidl напоминает, что большая часть магазинов работает с 7 до 22 ч., а 7 магазинов работают с 7 до 23 ч. До 23 ч. работают 5 магазинов в Вильнюсе (ул. Калварию, 180, ул. Жемайтес, 16, ул. Ринктинес, 60, ул. Нидос, 1, ул. Укмергес, 256), один магазин в Каунасе (ул. Йонавос, 40) и в Клайпеде (ул. Лепоёс, 3).

Всего в Литве действует 60 магазинов Lidl.

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