Торговцы к новому порядку готовы, очередей не прогнозируют

Правительство Литвы приняло постановление об отказе от "паспорта возможностей" с 5 февраля, в обмен будет ограничена площадь на одного покупателя. Торговцы к новому порядку уже подготовились. Они считают, что больших очередей не будет, разве что около маленьких магазинов в часы пик.

Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене считает, что никаких недоразумений не будет, поскольку многие маленькие магазины регулируют поток и сейчас, не проверяя "паспорт возможностей".

"Большая часть торговцев будет ограничивать число покупателей с помощью корзин. В некоторых магазинах действуют специальные цифровые системы, которые фиксируют входящих и выходящих людей, другие следят за потоком с помощью видеокамер", – заметила Вайнене.

Она считает, что очередей около магазинов не будет, разве что около небольших в часы пик.

"Требования к площади в маленьких магазинах смягчились. Кроме того, потоки распределяться равномернее, больше людей сможет попасть в большие магазины", – сказала глава ассоциации.

Пресс-сектретарь Iki Вайда Будрене сказала, что в их магазинах поток будет регулироваться с помощью корзин.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене призывает приезжать в магазины не семьями, а по одному – это поможет уменьшить поток.

"Сейчас планирование стало актуальнее, на одного покупателя должно приходиться 15 кв. м. Поэтому просим покупателей планировать походы в магазины и приходить по одному, чтобы уменьшить поток", – сказала она, заметив, что в 170 магазинах сети и сейчас поток регулируется с помощью корзин.

Представитель Rimi Lietuvа Габриэле Шеренене также указала, что в 79 магазинах сети и сейчас контролируется поток покупателей.

Пресс-секретарь Lidl Lietuvа Лина Скерсите сказала, что поток будут регулировать охранники.

Напомним, что с 5 февраля "паспорт возможностей" не придется предъявлять в больших магазинах и кафе и ресторанах, а также театрах, кинотеатрах и т.д. По-прежнему остается в силе требование ношения медицинских масок/респираторов.

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