Жители многоквартирных домов в Литве противятся переменам и не боятся штрафов

1 февраля 2022 года Министерство энергетики сообщило о том, что продлила выплату компенсаций за замену газовых баллонов в многоквартирных домах. Несмотря на то, что по закону жители 3-этажных и выше домов, должны отказаться от использования газовых баллонов до конца этого года, это сделали далеко не все. В Литве остается около 1000 домов, жители которых пользуются газовыми баллонами. Если в течение этого года жители не откажутся от газовых баллонов, их ждут штрафы. Большая часть жителей таких домов - пенсионеры, поэтому основная причина промедления - это недостаточные компенсации, у людей нет денег.

В конце 2020 года Минэнерго объявила, что жители 3-этажных домов и выше должны отказаться от газовых баллонов для приготовления пищи и заменить их альтернативными источниками.

Такое решение было принято потому, что, согласно статистике, ежегодно фиксируют 4-5 несчастных случаев, связанных со взрывом газовых баллонов в многоквартирных домах. Если случается такое несчастье, может пострадать большое число людей. В 2020 г. было 1600 многоквартирных домов, жители которых пользовались газовыми баллонами, сейчас их осталось 1000.

"Государство выделило больше 9 млн. евро и третий год выплачивает жителям компенсации за замену газовых баллонов на более безопасные альтернативы – электричество или природный газ, поставляемый по трубам", – сказала вице-министр Инга Жилене.

В 2021 году, по данным Агентства по управлению проектами, было выделено 10 млн. евро. С 26 февраля по 1 июня 2021 г. поступило 1066 заявок, 922 из них были правильно составлены, поэтому их оценили (заявки были поданы на сумму 14,7 млн.). Очередность рассмотрения и выплаты компенсаций зависит от даты подачи заявки.

Финансирование получило 567 заявок, по ним выплатили 9,5 млн. евро. Каждая квартира могла претендовать на компенсацию до 726 евро.

Больше всего заявок поступило и финансирование получили жители Юрбаркского, Расейнского, Таурагского, Шилутского, Шилальского и Радвилишкского районов.

В этом году, несмотря на инфляцию, максимальная сумма компенсации осталась прежней - 726 евро. В эту сумму входят расходы на оборудование внутренних сетей в доме, прокладку электроинсталляции или газовой системы, а также на покупку плиты - газовой или электрической (на каждую из работ не больше 242 евро).

Директор коммунальной компании Naujininkų ūkis Сигитас Чирба сказал, что этих денег на все работы недостаточно. В прошлом году в Вильнюсе удовлетворили всего две такие заявки. Одна - в доме, который администрирует Naujininkų ūkis. Сейчас компания администрирует 4 таких дома, но их жители никак не могут прийти к общему решению.

"Когда к ним приходить и показываешь, сколько они должны доплатить, люди отказываются. <...> 726 евро - это на самом деле 600 евро плюс НДС. <...> Мы чаще предлагаем сменить баллоны на электрические плиты, это стоит дешевле и работы легче. Но жители неактивны и в основном из-за финансов", – сказал Чирба, заметив, что, по крайней мере, для Вильнюса эта компенсация недостаточна.

Он заметил, что для замены нужно подготовить проект, это также стоит денег. Фактически деньги, которые дает государство, покрывают только проект.

"Еще надо нанять подрядчиков, тут ESO установила жесткие требования: квалификация, аттестация, право на выполнение таких работ. Работа такого подрядчика стоит дороже, чем компенсация. В среднем жители должны заплатить еще 500-800 евро из своего кармана", – сказал собеседник.

Чирба сказал, что большая часть жильцов в таких домах - пенсионеры, поэтому, с одной стороны, у них денег нет, а с другой они не представляют, как пользоваться какими-то другими приборами для приготовления пищи. Людей не убеждают даже штрафы.

"Они не верят, что их будут штрафовать. Особенно если в доме не было несчастных случаев, люди на перемены не соглашаются", – акцентировал собеседник, который считает, что для ускорения процесса не хватает вмешательства контролирующих учреждений.

Журналист интересовался у Минэнерго, кто будет проводить проверки и назначать штрафы в таких случаях. Министерство информировала, что это дело Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ). Однако ГСРЭ указала, что первые предупреждения должен сделать администратор дома или председатель жилтоварищества.

Представитель ГСРЭ Кястутис Груздис сказал, что вся нагрузка по проведению собраний, информированию, подаче заявок, переводу денег подрядчикам и присмотру за работами лежит на администраторе или жилтовариществе.



Сама ГСРЭ рейды не проводит и нарушителей не ищет.

Он уточни и схему проверок: управляющий домом, заботясь о жизни и безопасности его жителей, должен выяснить, нет ли в какой-то из квартир газового баллона. Выяснив, он проводит проверку и установив факт, сообщает, что владелец квартиры должен избавиться от баллона. Назначает срок. По истечении указанного срока проводится еще одна проверка. Если баллона нет - вопрос снимается, если есть, проводят проверку с комиссией, в состав которой входят члены муниципалитета и совета, составляют протокол и дают срок на исправление ситуации. Если по истечении этого срока ничего не меняется, назначается штраф от 80 до 780 евро, а повторный от 390 до 1170 евро.

В 2022 году в первую очередь финансирование получат подавшие заявки в 2021 г. (таких заявок 363, на них в прошлом году не хватило финансирования).

В 2020-2021 г. на замену баллонов выделили 14,5 млн. евро, в 857 домах упразднили 18 341 баллонов.

В 2022 г заявки можно подавать с 1 февраля по 1 июня. Проекты должны осуществить до 30 ноября 2022 г.

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