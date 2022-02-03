Министр финансов Литвы: нынешних мер по амортизации растущих цен достаточно

После того, как президент Литвы Гитанас Науседа предложил повысить не облагающийся налогами минимум с 460 до 510 евро и сделать единовременные выплаты в размере 100 евро некоторым уязвимым социальным группам, министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что для смягчения скачка цен достаточно нынешних средств.

"Мы считаем, что жители не всегда должны брать на себя ответственность за решения самоуправления по реорганизации теплового хозяйства, поэтому помощь государства в этот период времени - возможно, это и не самое меткое средство, так как льгота налога на добавленную стоимость (НДС) не является самой справедливой в социальном отношении, но она эффективна и помогает экономить время", - сказала Скайсте радио LRT после встречи с президентом в четверг.

"Мы считаем, что этих мер достаточно, мы наблюдаем за ситуацией, и если со временем будем видеть, что энергетический рынок не стабилизируется, наверное, также можно будет принять дополнительные меры", - сказала она.

Скайсте говорила, что при утверждении бюджета 2022 года на повышение доходов населения было предусмотрено более 1 млрд евро. Правительство страны в среду приняло решение временно применить нулевой тариф НДС на центральное отопление. Кроме того, намечено выделить дополнительно 35 млн евро на солнечные установки для жителей.

С целью смягчения нарастающих последствий инфляции Науседа в четверг сообщил, что предложит повысить не облагающийся налогами размер доходов с 460 до 510 евро. Кроме того, он предлагает сделать единовременные выплаты в размере 100 евро некоторым наиболее уязвимым в социальном отношении группам общества - пенсионерам, многодетным семьям или нуждающимся семьям.

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