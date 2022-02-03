Новый штамм грозит серьезными проблемами: будут новые рекорды заболеваемости

Количество новых случаев болезни будет расти. Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что не надо думать, что новый штамм "омикрон" не опасен для здоровья.

"Будут новые рекорды. Это факт. От этого мы никуда не убежим. Количество больных – такое, о каком и подумать не могли, это не конец. Не стоит думать, что этот штамм неопасен для здоровья. Что он пройдет бесследно. Что это обычная простуда", – писала Лингене.

"Если не верите, послушайте врачей. Я не отрицаю, что привитые переносят болезнь легче (...). Но есть и такие люди, которые прививки необязательно защитят (...). Этим этот вирус и опасен, нередко серьезно болеют те, кто думает, что легко перенесет болезнь", – заметила она.

Она рассказала об интересной беседе с медиками из-за границы.

"Они говорят о том, что в недалеком будущем нас ждет вызов – выяснить последствия этой болезни, ведь то, что происходит с некоторыми пациентами выходит за рамки медицинских данных", – сказала специалист.

Коллеги рассказали Лингене, что есть много случаев, когда профессиональные спортсмены после этого вируса стали инвалидами-колясочниками, несмотря на то, что они были привиты и вели здоровый образ жизни.

Поэтому, она заметила, что на фоне многочисленных случаев, когда эта болезнь протекала в легкой форме, есть исключения.

"Самая большая ошибка на сегодняшний день, верить, что Sars-Cov-2 неопасен. Мы не знаем, что будет с переболевшими потом. Например, через год", – писала Лингене.

По ее словам, давно известно, что избыточный вес, болезни сердца и сосудов могут осложнить течение коронавируса, однако каждый из нас - отдельный механизм со своими особенностями. Поэтому сложно прогнозировать, как вирус подействует на каждого из нас.

"Слава Богу, мы знаем, как с ним бороться, но у нас нет еще достаточно информации о последствиях болезни", – заметила Лингене.

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