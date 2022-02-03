Президент Литвы: реакция Минска на прекращение транзита удобрений была ожидаема

Президент Гитанас Науседа назвал ожидаемым решение Минска закрыть путь для транзита грузов по железной дороге из Литвы. По его словам, литовский бизнес должен адаптироваться и искать другие способы вывоза грузов.

"Этих мер можно было ожидать, конечно, надо думать о необходимости искать альтернативные коридоры, не через территорию Беларуси. Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима", — сказал президент на пресс-конференции в четверг после встречи с представителями власти, политики и бизнеса.

По его словам, найти другие пути возможно.

"Это прекрасно продемонстрировало закрытие воздушного пространства, оно показывает - приспособиться возможно, приспособиться нужно", — сказал глава государства.

По словам Науседы, "этот режим по своей агрессивности довольно легко прогнозируем и его действия предсказуемы".

Минск в среду сообщил, что с 7 февраля будет запрещен транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов и удобрений.

Сейчас свои удобрения через соседнюю страну по железной дороге экспортирует в Украину компания Achema, а нефтепродукты - Orlen Lietuva, вполне вероятно, что решение Беларуси повлечет для них дополнительные трудности. Компания Orlen Lietuva сказала BNS, что уже испробовала новые маршруты через Польшу.

Беларусь запретила транзит в ответ на решение правительства Литвы остановить с 1 февраля транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву.

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