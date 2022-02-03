"Delfi. Главное": жизнь без "паспорта" но с вирусом, а что о ценах думают поляки, и куда ведет новая партия в Литве?

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Правительство Литвы с 5 февраля остановило действие "паспорта возможностей". Вместе с тем ввели ограничения по площади в сфере торговли. Заболеваемость в стране продолжает расти, процесс вакцинации остановился. О том, как дальше жить с омикроном, но без "паспорта возможностей", говорим с вирусологом, директором литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом.

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