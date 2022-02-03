В Паланге обнаружили советский бункер времен войны – часть Линии Молотова

В Паланге нашли старый советский бункер времен Второй мировой войны. Укрытие обнаружили на одном из земельных участков, прилегающих к главной улице, сообщает Atvira Klaipeda.

Старший инспектор клайпедского территориального отдела Департамента культурного наследия Лайсвунас Каваляускас говорит, что бункер "в неплохом состоянии". Убежище нашли на улице Витауто – к югу от кладбища по направлению к разрушенной лечебнице, построенной в советские годы.

По словам инспектора, владелец хотел выровнять участок, избавиться от холма. Когда приступил к работе, обнаружил бункер. Это укрепление – одно из составных частей так называемой линии Молотова. До сих пор в Паланге ничего подобного найдено не было. Площадь укрытия превышает 130 квадратных метров. Внутри помещения – порядок.

Предполагается, что он был предназначен для противотанкового оружия.

Л. Каваляускас считает, что бункер могут включить в список охраняемых объектов и использовать его в туристических целях.

Линия Молотова – бывшая система укреплений, построенных Советским Союзом в 1940—1941 годах вдоль новой западной границы после того, как СССР присоединил страны Балтии, западные области Украины, Беларуси и Бессарабию.

Линия простиралась от Балтийского моря до Карпат. Она состоит из 13 укрепленных районов. Большинство из них защищало около 100 км границы. Она является частью более крупной оборонительной системы СССР вдоль его западных границ, простирающейся от Северного Ледовитого океана до Чёрного моря.

В Литве планировалось возвести 1 500 подобных бункеров, но построили всего 101. Кроме того, большинство из них не было доведено до ума, поэтому укрепления не смогли сдержать наступление частей вермахта в 1941 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!