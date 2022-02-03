Генетик: в Литве распространяется более заразный подтип "омикрона"

В Литве, вероятно, распространяется более заразный подтип "омикрона", считает генетик лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Лукас Жемайтис.

По его словам, в Литве наибольшее распространение получил подтип "омикрона" BA.1.1, однако пока нет данных о том, что он вызывает более тяжелую форму заблевания.

"В Литве секвенирование вируса показывает, что преобладает разновидность "омикрона" BA.1, у нас реже встречает подтип BA.2., а BA.3 еще не находили. Преобладает именно подтип BA.1.1", – сказал специалист.

По его словам, данные секвенирования вируса опаздывают на несколько недель.

"По последним данным преобладал подтип BA.1.1, а рост числа новых случаев, вероятно, с ним и связан", – заметил ученый.

Он сказал, что более быстрое распространение вируса по сути может помочь быстрее обуздать пандемию.

"Мы наблюдаем интересную ситуацию, "омикрон" как бы предоставляет такую услугу, "прививая" тех, кто не успел это сделать. Значит, мы можем надеяться на некоторое снижение показателей, думаю, оно будет значительным. Но надо ждать, смотреть, как все будет, что-то прогнозировать сложно", – заметил Жемайтис.

Он акцентировал, что тот факт, что чаще болеют дети и подростки - не означает, что "омикрон" для них опаснее. Это связано с тем, что дети вернулись в школы после каникул.

По словам генетика, сейчас видно, что новые подтипы, особенно BA.2, распространяются быстрее, чем первичный вариант "омикрона".

Жемайтис отметил, что в Литве нет большой международной миграции, как в туристических странах Европы, поэтому здесь быстро распространяющийся вирус может приобретать отдельные, характерные для этой страны мутации.

ВОЗ сообщает, что подтипы "омикрона" BA.1 и BA.1.1 составляют больше 96% всех случаев, но в 57-ми странах уже распространяется BA.2, который может быть еще более заразным.

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