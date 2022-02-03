Советник президента: ответы НАТО России согласовывались с Литвой, претензий нет

Советник президента Литвы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс отмечает, что у Вильнюса нет претензий по поводу представленных НАТО ответов Москве предложений по гарантиям безопасности, поскольку позиция согласовывалась со всеми партнерами, в том числе и с Литвой.

"Я мог бы комментировать лишь то, что ответы были подготовлены при тесных консультациях с союзниками, и у нас нет возражений против их содержания", — сказал в четверг в интервью радиостанции LRT Кулешюс.

"В ходе ряда различных встреч и бесед Литва выразила свои важнейшие интересы, и они заключаются в том, что угрозы и требования России неприемлемы, мы не можем поддаваться шантажу и военному давлению, нельзя обсуждать ограничения безопасности стран НАТО", - отметил он.

По словам советника, российские угрозы объединяют союзников, и хорошая новость заключается в том, что все больше государств вносят свой вклад в практическую поддержку Украины, ее безопасности, согласовывая позиции "по введению беспрецедентных санкций" и усилению обороноспособности НАТО, Соединенные Штаты объявляют о дополнительной дислокации войск у восточных границ Альянса.

Испанская ежедневная газета El Pais опубликовала два документа, которые якобы являются письменными ответами США и НАТО на российские предложения о новой модели безопасности в Европе. Государственный департамент США и НАТО отказались от комментариев.

По данным газеты, в конфиденциальном неофициальном американском документе говорится, что Вашингтон готов обсудить в консультации с партнерами по НАТО "механизм транспарентности для подтверждения отсутствия крылатых ракет Tomahawk на объектах Aegis Ashore в Румынии и Польше".

Между тем, в документе, связываемом с НАТО, 30 союзников, "еще раз подтвердили свою приверженность политике открытых дверей НАТО", но конкретно Украина не упоминается.

Переговоры между Западом и Россией проходят в связи с размещением у границ Украины более 100 тыс. российских военных и тяжелой военной техники. Россия требует, чтобы такие страны, как Украина и Грузия, не могли вступить в Североатлантический союз и чтобы силы Альянса, дислоцированные в Восточной Европе, были сокращены.

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