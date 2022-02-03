Глава Минфина: запреты Минска сильно не повлияют на экономику Литвы

На фоне заявлений Минска о намерениях не впускать поезда из Литвы, которые везут транзитом грузы в Украину или Россию, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что это не должно оказать существенное влияние на литовскую экономику.

По словам Скайсте, конкретные меры помощи для бизнеса, который может пострадать от запрета, не рассматриваются, но разрабатываются универсальные меры против ограничений в торговле с третьими странами, в том числе с Китаем.

"Несмотря на то, что перевозить их (товары — BNS) транзитом будет невозможно, но поскольку на них есть спрос, в любом случае можно построить другую логистическую цепочку. Мы работаем с конкретными компаниями, чтобы решить их проблемы, и ситуация действительно управляема. Я думаю, что не должно быть никакого реального значительного влияния на нашу экономику", — заявила министр финансов в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По словам министра, через агентство Invega пострадавшим компаниям будет оказана поддержка путем предоставления льготных кредитов.

В среду компания "Литовские железные дороги" подтвердила, что получила официальное уведомление о введении "Белорусскими железными дорогами" запрета на транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы через Беларусь. Ожидается, что запрет вступит в силу в понедельник, 7 февраля.

Минск объявил об этих ограничениях после введения санкций США против "Беларуськалия", вступивших в силу в начале декабря, и принятия правительством Литвы решения о расторжении с февраля соглашения между ЛЖД и белорусской компанией, поскольку оно не отвечало интересам национальной безопасности Литвы.

По данным ЛЖД, в основном из Литвы через Беларусь транспортируются нефтепродукты, удобрения и черные металлы. Транспортировку нефтепродуктов и азотных удобрений в Украину осуществляют работающие в Литве компании Orlen Lietuva и Achema.

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