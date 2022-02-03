Советник президента об угрозах Минска: мы не можем гарантировать, что это реальные намерения

Литва будет следить за тем, окажутся ли реальными заявления Минска о запрете транзита железнодорожных грузов из Литвы, или это всего лишь средство давления, заявил советник президента страны по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

"Мы не можем гарантировать, что это реальные намерения, но если это так, то это, несомненно, затронет литовские компании, работающие в этой сфере (...). Мы увидим, когда наступит эта дата, насколько эти намерения будут подлинными, или, может быть, это некое средство давления или угроза", — сказал Кулешюс в четверг в интервью радиостанции LRT.

По словам Кулешюса, минский режим действует "с вредительской целью", поэтому эти заявления, угрозы и возможные действия необходимо оценивать, а также готовиться к ним, отстаивая интересы Литвы и ее предпринимателей политико-правовыми средствами, а также должны быть подготовлены альтернативы ограничительным мерам.

"Мы понимаем, что режим, правящий в соседней стране, не принимает решения руководствуясь общепризнанным правом, поэтому мы должны быть готовы к самым разным действиям, как симметричным, так и асимметричным", — сказал советник президента.

В среду компания "Литовские железные дороги" подтвердила, что получила официальное уведомление о введении "Белорусскими железными дорогами" запрета на транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы через Беларусь. Ожидается, что запрет вступит в силу в понедельник, 7 февраля.

Минск объявил об этих ограничениях после введения санкций США против "Беларуськалия", вступивших в силу в начале декабря, и принятия правительством Литвы решения о расторжении с февраля соглашения между ЛЖД и белорусской компанией, поскольку оно не отвечало интересам национальной безопасности Литвы.

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