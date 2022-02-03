Премьер Литвы: заявления Минска о запрете жд-транзита грузов из Литвы мы расцениваем как угрозы

Премьер Ингрида Шимоните говорит, что угрозы Минска не пропускать поезда из Литвы сейчас получают оценку, решается, каким будет их воздействие и альтернативные решения.

"Расцениваем как угрозы, к которым нужно относиться серьезно, потому что пусть даже такие угрозы иногда кажутся странными или непонятными, но у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза, это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима", - сказала премьер на пресс-конференции в среду.

Она подчеркнула, что споры должны решаться цивилизованным и правовым путем.

"Этим путем и можно было бы идти, а эти угрозы, насколько они будут реализованы, не знаю, но мы взвешиваем, каким может быть их воздействие, и решаем, какие могут быть альтернативные решения в таком случае", - сказала Шимоните.

Ingrida Šimonytė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Отвечая на вопрос, подсчитаны ли уже вероятные убытки для экономики, если Беларусь перестанет пропускать литовские поезда, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что теоретические модели есть, но размер ущерба назвать пока невозможно.

"Мы не знаем, какие конкретно ответные санкции может применить Беларусь. Эти модели есть, но пока конкретную цифру просто невозможно назвать, потому что ситуация меняется", - сказала в среду журналистам Армонайте.

Белорусский премьер Роман Головченко во вторник заявил, что ответные меры Минска будут жесткими и будут направлены на железнодорожный транспорт, следующий с территории Литвы. Головчненко также заявил, что Беларусь предложила Литве провести консультации и определить дальнейшие отношения.

По словам Шимоните, Министерство транспорта получила обращение белорусских ведомств по двустороннему договору о транзите.

Во исполнение введенных в августе прошлого года и вступивших в силу в начале декабря санкций США для "Беларуськалия" правительство Литвы 12 января подтвердило, что договор между Литовскими железными дорогами (LTG) и белорусской компанией не соответствует интересам национальной безопасности, поэтому с февраля должен быть расторгнут.

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