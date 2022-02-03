Некоторые литовские торговые сети снижают цены и призывают не тратить время на поездки в Польшу

С 1 февраля в Польше действует нулевой НДС на продукты питания. На изменившуюся ситуацию отреагировали и некоторые литовские торговые сети. В еженедельных рекламных выпусках они предлагают скидки и призывают не тратить время на поездки в Польшу.

На снижение НДС в Польше отреагировала сеть IKI.

В появившемся 31 января еженедельном рекламном издании сказано: "товары дешевле - и не надо проводить выходные в автомобиле!". Представитель пресс-службы сети Вайда Будрене сказала, что сеть всегда предлагает своим покупателям привлекательные цены и призывает их приехать в магазин и убедиться в этом.

Из других слоганом сети в издании: "В Литве – дешево, в Литве – покупаю", сообщается о скидках до 50%.

"Мы следим за ценами в Польше, пока видим, что наши предложения очень конкурентоспособные. (...) В магазинах Iki можно найти дружественные цены и качественные товары, совсем необязательно терять время на поездку, жечь топливо, вместо этого лучше провести больше времени с семьей и близкими", – сказала она.

Kassavaitinis prekybos tinklo leidinys Foto: DELFI

Delfi интересовался, какие действия будут предпринимать другие сети.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что, по его мнению, цены с февраля в Польше и в Литве особенно не изменятся.

"Был тариф 5%, сейчас – нуль. Цены значительно не изменятся. Мы всегда что-то предпринимаем - это и рекламные кампании, и акции. Мы постоянно реагируем на изменения на рынке", – сказал он.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что снижение НДС в Польше вне всякого сомнения скажется на литовском рынке.

Она сказала, что сеть постоянно ведет переговоры с поставщиками, это касается не только ситуации в Польше, но и положения во всем мире.

О том, что постоянно ведутся переговоры с поставщиками, сказала и представитель сети Maximoа Эрнеста Дапкене.

Подобную же позицию представили и представители Lidl Lietuva. Пресс-секретарь Лина Скерсите сказала, что стратегия их сети не изменилась - сеть намерена гарантировать наилучшее сочетание цены и качества на рынке.

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