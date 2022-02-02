"Литовские железные дороги": транзит через Беларусь должен остановиться 7 февраля

После того, как МИД Беларуси в среду сообщил о запрете транзита перевозимых по железной дороге грузов из Литвы, представитель "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) подтвердил BNS, что компания получила подтверждающее это письмо Совета по железнодорожному транспорту, объединяющего около 20 ж/д предприятий разных стран.

По словам Мантаса Дубаускаса, запрет будет применяться в отношении транспортировки через Беларусь из Литвы нефтепродуктов и удобрений. Он вступит в силу 7 февраля.

Ответить на вопрос, будет ли запрет распространяться на грузы, которые перевозятся не транзитом, он не мог.

Компания "ЛЖД" ранее сообщила BNS, что без учета все еще возвращающихся в Беларусь порожних вагонов из-под калийных удобрений, в среднем из Литвы в Беларусь с 1 февраля следует около 18 поездов в день, из них в феврале примерно 30% (5-6) составляют составы, загруженные на литовских станциях, а большая их часть следует в Беларусь, Россию, Украину.

Как сообщает компания, сформированными в Литве составами перевозятся преимущественно нефтепродукты, удобрения, черные металлы.

Реагируя на действия Беларуси, некоторые производители страны уже испытывают новые маршруты через Польшу, говорит президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка. По его словам, литовские перевозчики могли бы перевозить грузы фурами или по железной дороге через Латвию или Польшу.

"Один из них (маршрутов - BNS) - перевести часть грузов с железной дороги на автотранспорт и перевозить им в объезд Беларуси или, если не будет закрыт транзит автотранспортом, то пересекать Беларусь автотранспортом. Другое решение - огибать Беларусь и пытаться везти грузы по железной дороге через Латвию, однако возникают сомнения, будет ли обеспечена достаточная пропускная способность транзитных грузов по этому маршруту. Еще одна альтернатива - перевозка грузов через Польшу, которую испробовали некоторые литовские производители", - сказал он в комментарии для СМИ.

Шилейка говорит, что из-за остановки транзита через Беларусь могут начаться перебои с потоком грузов в 2-3 млн тонн или даже больше из Клайпедского порта. По его словам, не ясно, будет ли остановлен поезд "Викинг", которым контейнеры доставляются в Клайпедский порт.

Как сказал Шилейка, в результате таких действий цепочки поставок подорожают, поэтому естественно, что владельцы грузов станут думать, выбирать ли для их транспортировки Клайпедский порт.

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