Глава МИД: размещение дополнительных военных в регионе Литва обсуждает "со многими партнерами"

Размещение в регионе дополнительных военных Литва обсуждает "со многими партнерами" по НАТО, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Он сказал это после состоявшейся в среду встречи с датским коллегой Йеппе Кофодом в ситуации, когда Кремль концентрирует возле украинской границы свои войска, а Запад опасается вероятного военного конфликта в Европе.

"Литва обсуждает со многими партнерами в Альянсе дополнительное обеспечение, дополнительные гарантии безопасности и (размещение - ред.) военнослужащих. Но, как и в других случаях, мы оставляем это решение самим государствам, так как это внутриполитические дискуссии и задача военной оценки", - сказал Ландсбергис журналистам на пресс-конференции в среду.

Между тем, отвечая на вопрос, рассмотрит ли Дания возможность размещения выводимых из Мали военных в Литве, Кофод подчеркнул, что сейчас страна предоставляет поддержку - она направила четыре истребителя F-16 для усиления осуществляемой Альянсом миссии воздушной полиции стран Балтии и один фрегат в Балтийское море.

"Мы готовы вместе со своими партнерами по НАТО обсудить, как все мы сейчас можем содействовать обеспечению безопасности, когда Россия в Европе бросает ей вызов", - сказал он, подчеркнув, что страна рассмотрит разные предложения.

Дания на минувшей неделе объявила, что начнет вывод размещенных недавно примерно 100 военнослужащих из Мали после получения соответствующего требования военного правительства Мали.

Военная хунта, которая пришла к власти в этой стране в августе 2020 года, указала, что датские военные были размещены в Мали "без согласия".

Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военных, а также множество танков, других боевых машин, артиллерии и зенитно-ракетных комплексов. Западные лидеры предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину для нее возникнут "тяжелые последствия", включая особенно жесткие экономические санкции.

Кремль утверждает, что не планирует нападать на Украину, и обвиняет Запад в том, что он не принимает во внимание ее опасения на предмет безопасности у границ страны.

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