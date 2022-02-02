Премьер Литвы представила важные решения: возможно, в ближайшем будущем можно будет отказаться от всех ограничений

Правительство Литвы в среду решило с 5 февраля остановить действие "паспорта возможностей". Параллельно были одобрены ограничения по площади на одного клиента. После заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что если потребуется, "паспорт возможностей" смогут вернуть.

"Правительство сегодня утвердило два важных блока решений. Как я сказала на прошлой неделе, в среду остановлено действие "паспорта возможностей". На какой срок, я не могу сказать. Я буду рада, если навсегда, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", – сказала премьер.

По ее словам, если потребуется, этот документ вернут.

"С 5 февраля "паспорт возможностей" применять не будут", – сказала Шимоните.

По ее словам, мы находимся на высшей стадии волны "омикрон".

"Сейчас мы находимся на высшей стадии волны "омикрон". Если взглянуть на больницы, мы видим, что число пациентов растет, но тут есть две стороны медали (…) Важнее показатель заполненности коек в реанимации. Там ситуация достаточно стабильная", – заметила Шимоните.

Она сказала, что "серьезного ухудшения ситуации не должно быть". Она сказала, что очень хочет верить, что от нынешних ограничений в ближайшем будущем можно будет отказаться.

"Но, когда это будет, я не могу сказать", – заметила Шимоните.

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