В Литве будет признаваться вакцина Covishield и препарат Nuvaxovid от коронавируса

В Литве будет признаваться производимая в Индии вакцина Covishield от COVID-19 английской компании AstraZeneca, а также зарегистрированный Европейским агентством по лекарственным средствам препарат Nuvaxovid компании Novavax.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, вакцинцу Covishield подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"ВОЗ обнародовала документ о том, что вакцины Covishield и Vaxzevria совершенно эквивалентны, за исключением определенных этапов производства и названия, так что принято решение признать вакцину Covishield в Литве", - сказал в среду министр на заседании правительства.

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"Чтобы в отношении приезжающих в Литву, привитых этой вакциной, не применялись более строгие ограничения", - добавил он.

Вакцина Covishield не используется в Литве, в стране можно получить другую вакцину производства AstraZeneca, подтвержденную в Европе – Vaxzevria.

Вакцина Covishield производится в Индии и создана совместно с местным Институтом сыворотки.

Между тем вакцину Nuvaxovid Литва заказала - в первом квартале года в страну должны поступить первые дозы этого препарата, правительство утвердило покупку 633 тыс. доз.

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