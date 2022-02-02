Правительство Литвы одобрило нулевой тариф НДС на центральное отопление

Правительство Литвы одобрило 0 НДС на центральное отопление, чтобы смягчить значительное подорожание цен. Снижение 9% льготного НДС до 0 еще должен одобрить парламент.

Возможность не платить НДС на отопление будет действовать задним числом с 1 января до 30 апреля. Для этого из бюджета выделят 23,3 млн. евро.

"Нынешний 9% НДС будет компенсирован до 0, жителям не придется платить НДС", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

Министр признала, что это не самое идеальное средство, но с его помощью пытаются снизить шок подорожания энергоресурсов для ряда жителей.

"Идеального средства тут нет, но чтобы смягчить этот шок хотя бы на 1/10 часть в этом сезоне предложен 0 НДС (...)", – сказала министр накануне.

Она объяснила, что в случае с теми жителями, которые отапливают дома газом, подорожание растянули на 5 лет, для этого компания Ignitis взяла немало денег в кредит. Эти жители не столкнулись с серьезным подорожанием отопления.

Скайсте сказала, что уже в следующем месяце жители должны получать не такие большие счета.

Этот проект еще должен принять парламент. проект предлагается рассмотреть в спешно порядке.

Сейчас в Литве на отопление действует льготный 9% НДС, стандартный НДС в Литве - 21%. Из-за подорожания газа и электроэнергии цены на отопление в Литве в этом году рекордные, особенно в Вильнюсе.

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