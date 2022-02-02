Экс-президент Литвы Валдас Адамкус стал почетным гражданином Вильнюса

Совет Вильнюсского городского самоуправления в среду присвоил Валдасу Адамкусу звание почетного гражданина столицы.

Присвоить это звание экс-президенту предложил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, политика Адамкуса "во многом определила то, что Вильнюс стал безопасной столицей Европейского Союза и НАТО в этом столетии", а во время его руководства Вильнюс стал заметен в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека и "способствующий диалогу между культурами и цивилизациями".

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"В нынешние времена, когда велико противостояние, когда иногда теряются ориентиры, когда зачастую мелочи выходят на первый план, а важные вещи оказываются в стороне, я считаю, что этим человеком действительно мог бы быть президент Валдас Адамкус, который прекрасно может сохранять ясное направление и делать это мягким вовлекающим способом", – заявил Шимашюс на заседании горсовета.

Адамкус стал 20-м почетным гражданином города.

Имя почетного гражданина Вильнюса – это высшая оценка, которую граждане могут инициировать и присваивать за значительные дела во благо города и Литвы. Звание почетного гражданина присваивается с 1996 года.

В последнее время это звание получили первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости Витаутас Ландсбергис, священник и дисседент Юлюс Саснаускас, основатели Музея MO Викторас и Дангуоле Буткасы, художник Самюэль Бак, архиектор Альгимантас Насвитис, бывший президент Литвы Альгирдас Бразаускас. Ранее это свание было присуждено монсеньеру Казимерасу Василяускасу, дирежеру и виолончелисту Мстиславу Ростраповичу, лауреату Нобелевской премии, поэту Чеслову Милошу, президенту Изралия Шимони Пересу и другим.

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