"Союз семей" подал новые заявки на проведение митинга 16 февраля

После того как Вильнюсский муниципалитет отклонил заявку "Союза семей" на проведение митинга 16 февраля у памятника Йонасу Басанавичюсу, движение подало новые заявки на проведение митинга на Ратушной и на Кафедральной площади.

Глава "Союза семей" Раймондас Гринявичюс сказал, что у муниципалитета просят разрешение на митинг с 12 до 15 ч. В митинге могут участвовать 1000-5000 человек.

"Заявка та же, только место другое. Мы уже говорили, что это будет митинг с воспитательной программой, о протесте - это будет одно предложение "попрана Конституция". Какую статью Конституции не возьмешь, все они нарушены – и образование никакое, и медицинские услуги не предоставляют, и свобода ограничена, внесен раздор между людьми", – сказал Гринявичюс.

Муниципалитет информировал, что новые заявки он пока не получил.

Гринявичюс также сказал, что движение решило обжаловать решение муниципалитета об отказе в проведении митинга у памятника Басанавичюсу.

"Адвокаты готовят жалобу, вечером подадим", – сказал он.

В понедельник муниципалитет сообщил об отказе в разрешении на проведение митинга, мотивируя отказ тем, что в государственный праздник право первенства при выборе времени и места мероприятий бывает у государственных и муниципальных учреждений.

Гринявичюс сказал, что они не проверяли, запланированы и на 16 февраля какие-то мероприятия на Ратушной или Кафедральной площади, но заметил, что они попросили муниципалитет предложить им другое время, если указанное будет занято.

По данным муниципалитета, еще одну заявку на проведение митинга 16 февраля подал Альгирдас Палецкис, осужденный за шпионаж в пользу России. Его заявку муниципалитет должен рассмотреть в среду.

Напомним, что участники митинга "Союза семей" в январе этого года освистали глав государства, выступавших на мероприятии, посвященном памяти жертв 13 января - премьера Ингриду Шимоните и спикера Викторию Чмилите-Нильсен. Полиция начала 10 расследований.

13 января Союз семей получил разрешение на проведение акции с участием 1000 человек. После событий 13 января появились опасения, что похожий сценарий может повториться 16 февраля у дома подписантов во время выступления Витаутаса Ландсбергиса.

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