После еще одного антирекорда заболеваемости выросли и другие показатели пандемии

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COVID-19 testavimo punktas Kaune Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

В Литве снова установлен антирекорд. За минувшие сутки установлено 12 278 новых случаев коронавируса. Уровень заболеваемости на 100 000 человек за последние 14 дней достиг 4275,3 случаев.

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