Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 42,7%.

Средний показатель новых случаев за последние 7 дней составляет 10 336.

В реанимации находятся 82 пациента, 66 из них – beнепривитые.

Вся страна находится в черной эпидемиологической зоне коронавируса.

Во всех муниципалитетах показатель заболеваемости растет.

По-прежнему хуже всего дела обстоят в Вильнюсе - 6229,5 случаев за 14 дней на 100 000 жителей.

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В Шяуляе этот показатель составляет 6062,8 случая.

Лучше всего дела обстоят в Неринге - 1263,4 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней.

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