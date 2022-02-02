Минобороны: в помощь Украине могут быть привлечены Силы быстрого киберреагирования

Для поддержки Украины могут быть привлечены возглавляемые Литвой Силы быстрого кибернетического реагирования, заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Как сообщило министерство в среду, на этой неделе состоялось ежегодная встреча инициированных и возглавляемых Литвой Сил быстрого киберреагирования, положившая начало ротации 2022 года.

По словам замминистра, разработанный проект кибербезопасности является признанным ресурсом в сообществе кибербезопасности Европейского Союза и может быть использован как инструмент для поддержки Украины.

О необходимости сотрудничества заявили не только наблюдатель проекта - Бельгия, но и Чешская Республика, Испания, а также США и Грузия.

"Силы быстрого реагирования и взаимной помощи в области кибербезопасности PESCO под руководством Литвы — один из самых успешных и передовых проектов PESCO", — сказал Абукявичюс.

"Задействование этих сил для поддержки общих миссий и операций в сфере политики безопасности и обороны ЕС, а также для партнера - Украины - поможет укрепить еще большее доверие к разработанным мощностям", — сказал он.

По информации министерства, эта команда по кибербезопасности состоит из экспертов всех шести государств-членов, участвующих в проекте: Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Хорватии и Эстонии, к которым в этом году присоединится Словения — седьмой член.

Румыния возглавит эти силы в 2022 году.

Во время встречи достигнутые результаты и будущие планы Сил быстрого реагирования в киберпространстве также были представлены широкой сети партнеров из ЕС, организациям кибербезопасности, партнерам из США, Украины и другим представителям разрабатываемых проектов кибербезопасности ЕС.

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