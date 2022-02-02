Правительство обсуждает новый порядок: некоторые меры останутся в силе, есть и новое предложение

В среду правительство Литвы будет решать вопрос приостановки действия "паспорта возможностей". Однако часть мер по управлению пандемией останется в силе. Кроме тех, которые действуют, член фракции консерваторов Юргита Сеёнене предлагает обсудить перевод школ на удаленку или удлинение февральских каникул.

Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене подтеврдила, что правительство будет решать вопрос приостановки действия "паспорта возможностей". Причина - из-за "омикрона" меняется вся стратегия управления пандемией.

"Возможно, с субботы или с понедельника, все будет зависеть от технических возможностей", – сказала Гудлявичене о том, когда документ перестанет действовать.

По ее словам, эксперты считают, что введение этого документа в Литве оправдало себя. Благодаря "паспорту возможностей" смог работать бизнес, осенью удалось обойтись без карантина.

"Паспорт возможностей" действовал и как дополнительная мера, побудившая людей прививаться", – заметила советник премьер-министра.

Гудлявичене заметила, что ради получения этого документа прививались в первую очередь молодые люди - 18-35 лет. В качестве поощрения вакцинации людей старше 65 лет до 1 апреля 2022 года предусмотрена выплата в размере 100 евро для привившихся третьей прививкой.

Какие методы контроля сохранятся? "Речь идет о дистанции, средствах дезинфекции, средствах личной защиты (масках, респираторах), будем говорить о регулировании площади на одного клиента", – сказала советник.

Правительство Литвы не будет ужесточать правила ношения масок и респираторов. Респираторы останутся обязательными для мероприятий - концертов, спектаклей и т.д.

Депутат Сеёнене предлагает обратить внимание на ситуацию в школах.

"Больше всего случаев заражения фиксируется именно в школах. Поэтому комплекс мер должен быть направлен на них, что уже делают некоторые страны, где дети переходят на удаленку. Я слышала и предложения ученых удлинить февральские каникулы", – сказала она.

По ее словам, врачи рассказывают об увеличении числа госпитализированных детей в Сантаришкской клинике, "в детском ковидном отделении уже нет свободных мест".

"Сейчас больше всего проблем как раз с детьми", – рассказала Сеёнене.

Однако депутат Аурелиюс Верига не считает это предложение хорошим: "Давайте оставим детей в покое. Литва и без того обидела своих детей. Я уже не раз говорил, что это было ошибкой нашего правительства. Литва - та страна, которая долг держала детей на удаленке, и нанесла им большой ущерб".

Он считает, что настало время иммунизации тех членов общества, которые по разным причинам не прививались.

"Что тут поделаешь. Когда видишь данные, понятно, что все мы уже контактировали с заболевшими. Сейчас только остался личным вопрос каждого - заболеем или нет. Поэтому все эти закрытия, каникулы сейчас ничего не решат, только принесут новые проблемы", – считает Верига.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!