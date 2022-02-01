Частные перевозчики: из-за прекращения транзита белорусских товаров страдают другие перевозки

Частные литовские перевозчики по железной дороге говорят, что из-за опасений пропустить попавшую под санкции белорусскую продукцию "Литовские железные дороги" (ЛЖД) отказались согласовать на февраль заявки на транспортировку в Литву нефтепродуктов и других продуктов из России и Казахстана. Представитель ЛЖД признает, что такие факты имели место из-за разной трактовки санкций Евросоюза.

Глава Литовской ассоциации частных железнодорожных предприятий Томас Кершис сказал BNS, что ЛЖД слишком широко трактует санкции ЕС и США в отношении Беларуси, поэтому отклонила заявки экспедиторов из других стран на транспортировку грузов в Литву или через нее.

"Они (ЛЖД – BNS) отклонили массу заявок из России, Казахстана на февраль (...) Те грузы, которые находятся в санкционном списке (ЕС – BNS) для Беларуси - нефтепродукты, сжиженный газ, некоторые другие удобрения. Они поняли, что санкции действуют и тогда, когда груз третьей страны следует через Беларусь", - сказал Кершис в понедельник BNS.

Представитель ЛЖД Мантас Дубаускас признал BNS, что такие факты имели место, однако после разъяснения МИД заявки на провоз грузов согласуются заново.

"Была ситуация, когда были непонятки с толкованием санкций ЕС, и мы не утвердили заявки на провоз нефтепродуктов через Беларусь, не белорусских. Мы получили разъяснение МИД, и согласование этих заявок уже началось", - сказал Дубаускас BNS во вторник.

По его словам, в части отклоненных заявок содержались просьбы о транспортировке нефтепродуктов, предназначенных для рынков Литвы и Польши.

"Да, это были нефтепродукты, предназначенные для рынков Литвы и Польши", - сказал Дубаускас.

По словам Кершиса, часть этих грузов экспортируется через Клайпедский порт, где их грузит Грузовой терминал Achemos grupe. Он сказал, что вполне вероятно, что из-за не согласованных в конце января заявок в феврале в Литву не поступит часть грузов нефтяных компаний России.

Компания ЛЖД 1 февраля расторгла договор с "Беларуськалием", а накануне сообщила, что не удовлетворит просьбы других заказчиков о транспортировке грузов "Беларуськалия", пока не получит заключение правительственной комиссии.

Департамент таможни во вторник уточнил BNS, что в понедельник через Литву проследовало в общей сложности 7 составов с 399 вагонами калийных удобрений, а последний поезд остановился для проверки на таможенном посту в 20.30.

8 декабря прошлого года вступили в силу введенные США санкции для "Беларуськалия", однако удобрения транспортировались через Литву до 1 февраля. Между тем Брюссель в июне прошлого года ввел санкции для основных секторов белорусской экономики - калийных удобрений, нефтяного и табачного секторов.

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