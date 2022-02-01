ЛЖД обратилась в банки по поводу возвращения аванса "Беларуськалия"

Компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) обратилась в коммерческие банки и Центробанк страны по поводу возращения полученного в прошлом году от "Беларуськалия" аванса за услуги, предоставленные после 8 декабря.

Представитель ЛЖД Мантас Дубаускас сказал BNS, что железные дороги выясняют, есть возможность вернуть неиспользованный аванс. Он не раскрывает, когда предприятие обратилось в банки и когда надеется получить ответы.

"Мы обратились с письмами во всем коммерческие банки и Центробанк Литвы по поводу возвращения остатка аванса и ожидаем ответа - положительного или отрицательного", - сказал BNS Дубаускас.

Представитель ЛЖД отказался назвать сумму, которую они хотели бы вернуть, однако объяснил, что ее хватило бы, чтобы предоставлять услуги "Беларуськалию" до середины марта.

"Литовские железные дороги" еще с декабря прошлого года ищут, как вернуть заплаченный "Беларуськалием" аванс. Дубаускас тогда сказал BNS, что предприятие уже пыталось вернуть деньги через Swedbank 7 декабря, за день до вступления в силу санкций США для "Беларуськалия", однако 8 декабря деньги вернулись назад, на счет ЛЖД, так как платежное поручение отклонил обслуживающий "Беларуськалий" российский банк-корреспондент ВТБ.

По словам представителей ЛЖД, перейти к предоплате с "Беларуськалием" было договорено в конце октября прошлого года, чтобы после вступления в силу санкций США и прекращения обслуживания банками после 8 декабря платежных поручений "Литовские железные дороги" не остались без денег за уже предоставленные к тому времени услуги.

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