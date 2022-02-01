В Литве почти остановилась первичная вакцинация от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 первой дозой в Литве почти остановилась, реальный процент населения, вакцинированного хотя бы один раз, достигает 64%, сообщает Департамент статистки Литвы.

"Темпы вакцинации первой дозой практически остановились. Например, только 336 человек были вакцинированы первой дозой вчера (понедельник). В этом нет ничего странного, ведь желающие сделать прививку сделали это еще полгода назад", — говорится во вторник в сообщении ведомства в одном из его аккаунтов в социальной сети Facebook.

В отчете также говорится, что публикуемое достижение в 69% вакцинированных хотя бы одной дозой "не является точным показателем", потому что в него включены абсолютно все лица, когда-либо привитые - как постоянно проживающие, так и временно находившиеся в Литве литовцы, иностранцы, лица, которые затем эмигрировали или уже умершие.

По данным ведомства, эти данные охватывают большее число, чем заявленное постоянное население Литвы — около 2,8 млн человек.

"Результат вакцинации мы рассчитали и для более узкого, но очень конкретного литовского населения: это постоянные жители Литвы на сегодняшний день, живые и не уехавшие. Среди таких лиц хотя бы одной дозой привиты 64%, а 22% не привиты и не имеют документально подтвержденного случая заражения коронавирусом", — говорится в сообщении ведомства.

По новейшим данным ведомства, на сегодняшний день в стране как минимум одной дозой вакцины привиты 1,94 млн человек. Из них полностью привиты около 975,7 тыс., еще 885,4 тыс. полностью привиты и получили бустерную дозу вакцины.

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